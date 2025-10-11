Γιατί ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου

H Μαίρη Χρονοπούλου βρέθηκε τραυματισμένη την 1η Οκτωβρίου 2023 στο πάτωμα του σπιτιού της στην Παιανία από την οικιακή της βοηθό. Πέντε ημέρες αργότερα κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Στο σπίτι της δεν έγινε επιτόπια αυτοψία από ιατροδικαστή κατά τον χρόνο του συμβάντος, ούτε υπήρξε άμεση ειδοποίηση των Αρχών. Η πρώτη αυτοψία από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, μέρες μετά τον αρχικό τραυματισμό και αρκετά μεγάλο διάστημα από τον θάνατό της.

«Όταν κάποιος διακομίζεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, οφείλει να ενημερωθεί η αστυνομία, κάτι που στην περίπτωση της Χρονοπούλου δεν συνέβη εγκαίρως», εξηγεί ο Δημήτρης Χατζημιχάλης, δικηγόρος, ο οποίος έχει κινήσει μια σειρά νομικών διαδικασιών κατά παράκληση φίλων και μακρινών συγγενών της ηθοποιού, όπως μας λέει. Και ο ίδιος υπήρξε «φίλος της ηθοποιού και παλιός γείτονάς της, όταν η Μαίρη Χρονοπούλου ζούσε στο κέντρο της Αθήνας».

Για το συγκεκριμένο ζήτημα υποστηρίζει ότι «δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις αυτοψία από τον ιατροδικαστή στο σημείο του τραυματισμού». Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι «δεν έχει προκύψει και διακριβωθεί με ποιον συγκεκριμένο τρόπο προκλήθηκε ο τραυματισμός, οι συνθήκες του οποίου, κατά την άποψή μας, παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια».

«Πιστεύουμε ότι κάποιοι προκάλεσαν τον τραυματισμό της, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Η Μαίρη πάντοτε κρατούσε στο σπίτι της ένα σημαντικό ποσό για τις καθημερινές της ανάγκες, όπως και κοσμήματα ιδιαίτερης αξίας».

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης υποστηρίζει ότι «ακόμη δεν έχει ανευρεθεί καν το ασθενοφόρο που μετέφερε τη Μαίρη Χρονοπούλου», γεγονός που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, όπως λέει, «προκειμένου οι τραυματιοφορείς να εξεταστούν και να δώσουν λεπτομερή στοιχεία για την κατάστασή της όταν την παρέλαβαν, δηλαδή το ακριβές σημείο και τη στάση στην οποία τη βρήκαν. Στοιχεία που, ανεξαρτήτως του πλήθους περιστατικών τα οποία ενδέχεται να έχουν αντιμετωπίσει έκτοτε οι τραυματιοφορείς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα θυμούνται με ακρίβεια λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας της ηθοποιού που παρέλαβαν τραυματισμένη από την οικία της». Ο δικηγόρος αναφέρει ότι «η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Φρόντισε γι’ αυτήν ο γείτονας και φίλος της, ηθοποιός Θωμάς Χούντας, που ειδοποιήθηκε από την οικιακή βοηθό, η οποία δεν ζει πια στην Ελλάδα».

Μετά τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου, στις 24 Οκτωβρίου, άγνωστοι παραβίασαν το σπίτι της, μια διάρρηξη που ο Δημήτρης Χατζημιχάλης περιγράφει ως «σκηνοθετημένη, για να δικαιολογηθεί η κλοπή αντικειμένων αξίας που ήδη είχαν κάνει φτερά νωρίτερα». Στην απογραφή που έγινε από τον συμβολαιογράφο και τους πραγματογνώμονες που όρισε το δικαστήριο «δεν βρέθηκε κανένα χρηματικό ποσό, ούτε τιμαλφή, ούτε τα έργα τέχνης που όλοι γνωρίζαμε πως υπήρχαν στο σπίτι», αναφέρει ο Χάρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Ο Χάρης Παπαδόπουλος είναι ο σκηνοθέτης της τελευταίας μεγάλου μήκους κινηματογραφικής ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησε η Μαίρη Χρονοπούλου με τίτλο Προς την ελευθερία. Υπήρξε στενός της φίλος, όπως μας λέει, και επικοινωνούσε μαζί της καθημερινά: «Η αποτίμηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν στην οικία της ηθοποιού περιορίστηκε στο ποσό των 4.565 ευρώ, που σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά την πραγματική αξία όσων υπήρχαν στο σπίτι της. Από τον χώρο έλειπαν σημαντικά αντικείμενα τέχνης και αξίας, τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στην καταγραφή. Έχω καταγράψει το εσωτερικό της οικίας σε βίντεο και με βάση όσα γνώριζα προσωπικά, διαπιστώνω ότι έλειπαν αρκετά πολύτιμα αντικείμενα. Το βίντεο αυτό το έχω δώσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής», λέει.

Για τους συνομιλητές μας, σημαντικά ερωτήματα προκαλούν και οι αναλήψεις που υποστηρίζουν ότι έγιναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ηθοποιού, όταν αυτή βρισκόταν στο νοσοκομείο. «Τη νύχτα που η Μαίρη πάλευε για τη ζωή της, κάποιοι πήγαιναν και έκαναν αναλήψεις με τις κάρτες της», σημειώνει ο Χάρης Παπαδόπουλος.

Ο Δημήτρης Χατζημιχάλης ισχυρίζεται ότι «η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ζήτησε από τις τράπεζες στοιχεία των λογαριασμών που τηρούσε η Μαίρη Χρονοπούλου, από τα οποία προκύπτει ότι έγιναν αναλήψεις και μετά τον θάνατό της. Θα πρέπει, λοιπόν, να αναζητηθούν τα άτομα τα οποία προέβησαν παράνομα στις αναλήψεις αυτές», λέει.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να είχε η εμφάνιση ενός αυτόκλητου μάρτυρα, ο οποίος, σύμφωνα με τον δικηγόρο Δημήτρη Χατζημιχάλη, κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές πληροφορίες «ιδιαίτερης βαρύτητας», ικανές να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση προσώπων που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση. «Ο εν λόγω μάρτυρας μας εκμυστηρεύτηκε πολύ σημαντικές πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του για την όλη υπόθεση και τα άτομα τα οποία ενδεχομένως εμπλέκονται τόσο στην κλοπή των κινητών αντικειμένων από την οικία της Μαίρης Χρονοπούλου όσο και στην εγκληματική ενέργεια που οδήγησε στον τραυματισμό και εν συνεχεία στον θάνατό της», λέει. Ο μάρτυρας φέρεται να καταθέτει στις ανακριτικές αρχές τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο, «παρά τη σημαντική κινητικότητα μετά και τη σημαντική κατάθεση του νέου μάρτυρος, τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου παρέμειναν αναπάντητα», προσθέτει ο δικηγόρος.

Στις 9 Απριλίου 2025, ο ίδιος απέστειλε έγγραφο στη Γεωργία Αδειλίνη, τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ζήτησε να αναλάβει την υπόθεση το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και να δοθεί εντολή για ενδελεχή και σε βάθος διερεύνηση κρίσιμων θεμάτων, όπως τόνιζε: από την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τον εντοπισμό των τραυματιοφορέων και τις αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ηθοποιού μέχρι την ιατροδικαστική έκθεση, για την οποία ισχυρίζεται ότι δεν είναι ολοκληρωμένη. «Στη νεκροτομή που διενεργήθηκε προκειμένου να δοθεί άδεια για να αποτεφρωθεί η σορός της θανούσας, σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας, αναφέρεται απλώς ότι ο θάνατος της αείμνηστης Μαίρης Χρονοπούλου οφείλεται σε “ενδοκράνια αιμορραγία τραυματικής αιτιολογίας υπό εργαστηριακή διερεύνηση”. Δεν διακριβώθηκε δηλαδή η συγκεκριμένη αιτιολογία της ως άνω ενδοκράνιας αιμορραγίας που προκάλεσε τον θάνατο της δημοφιλούς ηθοποιού», λέει. Και προσθέτει: «Στο έγγραφο προς την τέως Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διατύπωνα την άποψη ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα, και περαιτέρω οι συνθήκες του τραυματισμού και του θανάτου της αείμνηστης Μαίρης Χρονοπούλου καθαυτές, καθώς τόσο το σημείο στο οποίο βρέθηκε το άψυχο κορμί της, πάνω σε ένα χαλί στον χώρο της τραπεζαρίας, σε απόσταση κάποιων μέτρων από τα τρία σκαλιά που οδηγούν στις κρεβατοκάμαρες, όσο και η θέση στην οποία βρέθηκε αυτό, με το κεφάλι, δηλαδή, προς το μέρος των σκαλοπατιών και τα πόδια προς τα μπρος, δεν δικαιολογούν τη σφοδρότητα του χτυπήματος στο δεξιό μέρος του μετώπου της Μαίρης Χρονοπούλου, πάνω από την κόγχη του δεξιού ματιού», λέει.

«Δεν ήταν ατύχημα», επιμένει ο Χ. Παπαδόπουλος. «Πιστεύουμε ότι κάποιοι προκάλεσαν τον τραυματισμό της, προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Η Μαίρη πάντοτε κρατούσε στο σπίτι της ένα σημαντικό ποσό για τις καθημερινές της ανάγκες, όπως και κοσμήματα ιδιαίτερης αξίας». Σύμφωνα με τον Χ. Παπαδόπουλο, η ηθοποιός τού είχε εκμυστηρευτεί ότι τον τελευταίο χρόνο δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα: «Της έλεγαν “θα πεθάνεις”, “ακόμη ζεις;”. Αυτό τουλάχιστον μου είχε πει η ίδια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Η Μαίρη ήταν γυναίκα μοναδική. Πολυτάλαντη, μορφωμένη, αγαπούσε βαθιά το σινεμά και τη ζωή. Δεν της άξιζε αυτό το τέλος», λέει. Ο ίδιος αναφέρει ότι θεωρεί «πολύ σημαντικό να μελετηθεί από τη Γενική Ασφάλεια ένα βίντεο που τραβήχτηκε στο σπίτι της Μαίρης τον Ιούλιο του 2023, ανήμερα των γενεθλίων της. Σε αυτό το υλικό, κάποιοι παρόντες τη ρωτούσαν πού θα επιθυμούσε να τοποθετηθεί η τέφρα της. Της έλεγαν, μάλιστα, ότι το σπίτι της θα μπορούσε να μετατραπεί σε μουσείο και της πρότειναν να αφήσει εκεί την τέφρα της. Αναρωτιέμαι γιατί τέθηκαν αυτά τα ερωτήματα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή και όχι τα προηγούμενα χρόνια, το 2018, το 2019 ή το 2020. Μοιάζει σαν να ήξεραν ότι θα συνέβαινε κάτι τόσο σύντομα. Στο βίντεο, η Μαίρη δείχνει εμφανώς πιεσμένη και αγχωμένη. Σε κάποιο σημείο λέει: “Αν είναι να γίνει μουσείο, τότε πρέπει να είμαι κι εγώ εδώ”. Η έκφρασή της φανερώνει πίεση. Κι εγώ, που τη γνώριζα καλά, βλέπω καθαρά στο πρόσωπό της αυτό το άγχος. Δυόμισι μήνες μετά, συνέβη αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Δεν μπορώ παρά να βάλω ένα ερωτηματικό για το τι ακριβώς προηγήθηκε και τι την πίεσε τόσο το 2023», αναφέρει.

Την τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου σήμερα την έχει ο Χάρης Παπαδόπουλος, που ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν να σκορπιστεί στο Σούνιο, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα στο βίντεο από την ημέρα των γενεθλίων της, όπως λέει.

Οι Αρχές, στο πλαίσιο της νέας φάσης της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, φέρονται να εξετάζουν μια σειρά από κρίσιμες ενέργειες με στόχο τη διερεύνηση της πιθανότητας να υπάρχει εγκληματική ενέργεια πίσω από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται υπό αξιολόγηση είναι η διενέργεια νέας αυτοψίας από ειδικούς πραγματογνώμονες στον χώρο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η ηθοποιός, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παραγνωρισμένα στοιχεία. Παράλληλα, δεν αποκλείεται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός, να επανεξεταστούν ιατροδικαστικά ευρήματα.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ενδέχεται επίσης να τεθεί το τηλεπικοινωνιακό απόρρητο, ώστε να χαρτογραφηθεί το εύρος των επαφών της τις κρίσιμες ώρες, αλλά και οι τραπεζικές συναλλαγές της, σε αναζήτηση ύποπτων κινήσεων που χρονικά συνδέονται με το περιστατικό. Τέλος, αναμένεται εκ νέου αξιολόγηση καταθέσεων, τεχνικών εκθέσεων και κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού με στόχο να εντοπιστούν ενδεχόμενες αντιφάσεις ή νέα δεδομένα. Όπως επισημαίνουν νομικές πηγές, η νέα αυτή φάση των ερευνών σηματοδοτεί μια περισσότερο στοχευμένη και ενδελεχή προσέγγιση στην πολύκροτη υπόθεση, με τις Αρχές να εμφανίζονται αποφασισμένες να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την πλήρη διαλεύκανσή της.

Την ίδια στιγμή, στο περιθώριο της ποινικής διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου της, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πλευρά της παρακαταθήκης που άφησε η Μαίρη Χρονοπούλου. Πιστή στις αρχές και τις ευαισθησίες της, έδειξε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε πρόσωπα και φορείς που η ίδια εκτιμούσε βαθιά. Μεταξύ αυτών, ξεχωριστή θέση είχε το «Χαμόγελο του Παιδιού. Η Μαίρη Χρονοπούλου είχε ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά και πίστευε βαθιά στο έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με τον οποίο είχε αναπτύξει στενό δεσμό και πολυετή σχέση εμπιστοσύνης. Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη διαθήκη που συνέταξε τον Οκτώβριο του 2013, με την οποία όριζε ως βασικούς της κληρονόμους τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό και τη Λαμάρα Λ., οικιακή βοηθό που τη φρόντιζε σταθερά για πολλά χρόνια και δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με την οικιακή βοηθό που είχε λίγο πριν πεθάνει.

Στο κείμενο της διαθήκης η ηθοποιός όριζε να μεταβιβαστεί στη Λαμάρα ένα διαμέρισμα 60 τ.μ. στην οδό Αχαρνών, επικαλούμενη την πολυετή της παρουσία δίπλα της, την προσφορά και τη φροντίδα της. Τρία χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2016, η ηθοποιός προχώρησε στη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς με το οποίο μεταβίβαζε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» τόσο το εν λόγω διαμέρισμα στην οδό Αχαρνών όσο και τη διώροφη κατοικία της στο Κορωπί, με το περιβάλλον κτήμα. Στο ίδιο συμβόλαιο διατηρούσε μόνο το δικαίωμα ισόβιας οίκησης στην κύρια κατοικία, ενώ παραιτούνταν ρητά από κάθε ένδικο μέσο ακύρωσης ή αμφισβήτησης της πράξης, επισημαίνοντας ότι η δωρεά τελέστηκε «προς εκπλήρωση ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος».

Στην αρχική διαθήκη του 2013 είχε προβλεφθεί ότι ο οργανισμός, ως κληρονόμος της κατοικίας στο Κορωπί, όφειλε να καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ στη Λαμάρα Λ., όρος που δεν περιλαμβάνεται στο μεταγενέστερο συμβόλαιο μεταβίβασης εν ζωή, μέσω δωρεάς, του 2016, το οποίο νομικά υπερισχύει της διαθήκης.

Η υπόθεση του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου επανέρχεται στο επίκεντρο, καθώς η νέα φάση των ερευνών επιχειρεί να ρίξει φως σε κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία, όπως φάνηκε, κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έχουν απαντηθεί.

LIFO.GR