Ελλάδα: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κενό στη διαδικασία οι επιδοτήσεις που έπαιρνε η οικογένειά του»

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ παράλληλα, «τρέχει» και η νομική διαδικασία με 13 άτομα να έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, εν μέσω των αποκαλύψεων για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο Καϊμακάμης υπέβαλλε την παραίτησή του από τις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Σημειώνεται ότι ο κ. Καϊμακάμης είχε αποκαλύψει στις 9 Οκτωβρίου ότι η οικογένεια του λαμβάνει επιδοτήσεις από τον Οργανισμό, γεγονός που, όπως είπε, δεν είναι παράνομο, καθώς υπάρχει κενό στη σχετική νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ παράλληλα, «τρέχει» και η νομική διαδικασία με 13 άτομα να έχουν ήδη προφυλακιστεί.

