«Δεν γνώριζα τον Ρουπακιά» είπε o Λαγός στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Για "σφαγή" της Χρυσής Αυγής λόγω της ανόδου των δημοσκοπικών της ποσοστών, έκανε σήμερα λόγο ο Ιωάννης Λαγός, απολογούμενος τελευταίος στη δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Ιωάννη Λαγου στο δικαστήριο αναγνώστηκε γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά με την οποία ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ζητεί συγνώμη από την οικογένειά του Παύλου Φύσσα υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία του μουσικού δεν ήταν προσχεδιασμένη, ενώ η έδρα ανακοίνωσε την ημερομηνία κατά την οποία η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα αγορεύσει επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα η εισαγγελέας θα προτείνει επί της ενοχής ή μη στις 12 Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις συνηγόρων οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν εβδομάδες. Αμέσως μέτα το Εφετείο θα ανακοινώσει την απόφαση του.

«Έχω έρθει εδώ για να ακουστεί η αλήθεια», είπε ξεκινώντας την απολογία του ο κατηγορούμενος πρώην ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής για να εξαπολύσει στη συνέχεια επίθεση στα μέλη του δικαστηρίου.

«Θα δεχόμουν ότι είμαι απολογούμενος αν είχα να κάνω με ένα δικαστήριο που ψάχνει την αλήθεια και όχι που την αποκρύβει» ανέφερε ο Ιωάννης Λαγός για να προσθέσει: «Από το 2013 έχω τραβήξει πάρα πολλά. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να ακουστώ εγώ σε αυτό το δικαστήριο αλλά τουλάχιστον να ακουστεί η αλήθεια. Πείτε μου αλήθεια σε ποια άλλη χώρα θα συναίβαινε να υπάρχει ηχητικό του πρωθυπουργού της χώρας που δίνει εντολές σε δικαστικό λειτουργό να μας βάλει φυλακή και ο πρωθυπουργός να μην έχει κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο. Δεν θα ήταν καλύτερο να έρθει εδώ ο κ. Σαμαράς και να εξηγήσει; Λέω εάν αυτό το ηχητικό είναι πραγματικό δεν καταρρίπτει τα πάντα; Το δικαστήριο σας όμως απέρριψε όλα τα αιτήματά μας».

Εν συνεχεία ο Ιωάννης Λαγός αναφέρθηκε στιε συνθήκες κράτησής του και έκανε λόγο για εκδικητική συμπεριφορά προς το πρόσωπό του. Είπε σήμερα στην απολογία του: «Αν ήμουν κανένας τρομοκράτης ή παιδεραστής θα είχα αποφυλακιστεί με τα 3/5. Εμένα δεν μου δώσανε ούτε μια μέρα άδεια. Κάποιοι με χαρακτήρισαν ως φυγόποινο ενώ βρισκόμουν ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (...).

Ο κατηγορούμενος δέχθηκε απο τη πρόεδρο του δικαστηρίου ερώτηση για το τηλεφώνημα που είχε λίγη ώρα πριν την δολοφονία Φύσσα, με τον επικεφαλής της Τοπικής της Νίκαιας.

Απαντώντας ο Ιωάννης Λαγός υποστήριξε πως η συνομιλία αφορούσε την επικείμενη ομιλία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου στην περιοχή του Περάματος.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ο Ιωάννης Λαγός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον δράστη της δολοφονίας τον καθ ομολογία δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά. Μάλιστα όπως ανέφερε κάποια στιγμή «είχα δει έναν κυριουλη και ρώτησα τον επικεφαλής της τοπικής Νίκαιας τι είναι αυτός;». Μου απάντησε ότι «είναι ένας ταλαίπωρος που τον έχουμε βάλει στο κυλικείο. Ήταν άνεργος τότε ο Ρουπακιάς», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος.

Επίπλον ο Ιωάννης Λαγός έκανε λόγο για επιλεκτική διαρροή και χρήση στοιχειών της δικογραφίας και για "κοπτοραπτική". "Εγώ από τη αρχή ζητώ άρση τηλεφωνικού απορρήτου", είπε και δεν αρνήθηκε την "υπακοή", κατά τη δικογραφία, στον αρχηγό Νίκο Μιχαλολιάκο. «Σεβασμός δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούσαμε να εκφράσουμε διαφωνία» τόνισε. Ακόμη ο ίδιος χαρακτήρισε την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες ως "προβοκάτσια".

Εισαγγελέας: Τελικά ο Ρουπακιάς δούλεψε στα γραφεία της Μεσογείων;

Ιω. Λαγός: Μήπως ήταν σε κάποιο μισθολογιο της Χρυσής Αυγής χωρίς να είναι αναγκασμένος να έρχεται στα γραφεία της Μεσογείων;. Ίσως να γίνονταν κάτι τέτοιο.

Εισαγγελέας: Για τους ψαράδες γιατί δεν κάνατε καταγγελία;

Ιωάννης Λαγός: Δεν προλάβαμε να κάνουμε ...Υπήρχε και η σκέψη ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν τα χαρτιά τους και κάποιοιοι τους εκμεταλεύονταν.

Μάλιστα σε άλλο σημείο της απολογίας του ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την πρόεδρο για την επίθεση της Χρυσης Αυγής σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα και απάντησε ως εξής: «Από το να δέρνουν οι κομμουνιστές τους Χρυσαυγίτες, προτιμούσα να δείρουν οι Χρυσαυγίτες τους κομμουνιστές. Δεν μπορεί αυτοί να δέρνουν και να μη τους πειράζει κανείς και μια φορά να γδάρθηκε το τριχωτό της κεφαλής ενός από αυτούς και να γίνεται αυτό».

Τέλος, στο δικαστήριο αναγνώστηκε γραπτή δήλωση του Γιώργου Ρουπακιά από τον συνήγορό του.

Στη δήλωσή του ο καθ" ομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δεν βρέθηκε στο δικαστήριο, ανέφερε σε μεταμέλεια και συγνώμη του προς την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και υποστήριξε ότι δεν είναι ούτε «φασίστας ούτε δολοφόνος» όπως τον αποκαλούν τα ΜΜΕ.

Ακόμη με τη μακροσκελή δήλωση του ο κατηγορούμενος έδωσε τη δίκη του εκδοχή για τα γεγονότα και υποστήριξε ότι χτύπησε μια φορά τον Παύλο Φύσσα με «μαχαίρι που σαν βλάκας» έφερε μαζί του. «Δεν ήθελα να σκοτώσω, ήθελα να ξεφύγω, είμαι αδικαιολόγητος», δήλωσε ο κατηγορούμενος υποστηρίζοντας ότι το έγκλημα του δεν ήταν προσχεδιασμένο και πως δεν ήξερα καν ποια ήταν τα πρόσωπα που είδε στο σημείο. «Πλην της οικογένειας Φύσσα ουδείς ενδιαφέρθηκε τι έγινε εκεί. Στήθηκε ένα σκοτεινό πολιτικό αφήγημα, ζητάω συγνώμη από την οικογένεια» είπε.

protothema.gr

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 12 Δεκεμβρίου.