Βεντέτα στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή που ο γαμπρός τού Φανούρη πυροβολεί με καλάσνικοφ

Το βίντεο-ντοκουμέντο που οδήγησε την ΕΛΑΣ στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, θύματος του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου, ως τον άνθρωπο που πυροβολούσε φέρνει στη δημοσιότητα το Iefimerida.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί ο συλληφθείς να βρίσκεται σε ύψωμα κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα και να ρίχνει τουλάχιστον δύο διακεκομμένες ριπές με το καλάσνικοφ και συνολικά πάνω από 10 σφαίρες.

Από τη «βροχή» των πυροβολισμών έπεσε νεκρή, εκτός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, και η 56χρονη Ελευθερία Φραγκιαδάκη.

Δίπλα του φαίνεται ακόμα ένα άτομο, το οποίο προσπαθούν να ταυτοποιήσουν οι αρχές και να οδηγηθούν στον εντοπισμό του.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο και αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στα χέρια των αστυνομικών, όπου μαζί με μαρτυρικές καταθέσεις τούς οδήγησε στην ταυτοποίηση του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη και τελικά στη σύλληψή του.

Οσον αφορά τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, βρέθηκαν σήμερα μπροστά στον ανακριτή, ο οποίος για λόγους ασφαλείας πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο για να τους ακούσει.

Τα τρία αδέλφια, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων, ισχυρίζονται ότι επέστρεφαν στο σπίτι του πατέρα τους και είδαν το αυτοκίνητο του 39χρονου να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω τους, με τον 39χρονο να τους πυροβολεί. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί.

Σήμερα Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθούν από το ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι για το μακελειό.

Νωρίτερα σήμερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε τον 19χρονο φαντάρο της οικογένειας Φραγκιαδάκη, και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου.

Ο πατέρας του, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

