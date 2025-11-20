Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Πέθανε ο 22χρονος από τη Θεσσαλονίκη που είχε καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εάν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο 22χρονος κατάπιε το μπέργκερ στο πλαίσιο ενός challange, η οικογένειά του το διαψεύδει

Έφυγε από τη ζωή ο 22χρονος που προ ημερών κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ.

Ο νεαρός, που συνέτρωγε με φίλους του σε εστιατόριο στην Μεταμόρφωση, πήρε την απόφαση να προσπαθήσει να καταπιεί αμάσητο το μπέργκερ, μια απόφαση που τελικά του στοίχισε την ίδια του τη ζωή. O 22χρονος νοσηλευόταν στο «Γ. Γεννηματάς» σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς, όπως μετέδωσε το Open, δεν τα κατάφερε.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο 22χρονος έμεινε για περισσότερα από 2 λεπτά χωρίς οξυγόνο, γεγονός που επιβάρυνε πολύ την υγεία του, καθώς τόσο ο εγκέφαλος όσο και τα ζωτικά του όργανα υπέστησαν πολλαπλές βλάβες.

Εάν και οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο 22χρονος κατάπιε το μπέργκερ στο πλαίσιο ενός challange, η οικογένειά του το διαψεύδει.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Προ ημερών, οι φίλοι του νεαρού μίλησαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, περιγράφοντας όσα δραματικά συνέβησαν. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν ο νεαρός καθόταν στο τραπέζι, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βγήκε τρέχοντας έξω. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι αστειεύεται, μέχρι τη στιγμή που τον είδαν να χτυπά την πλάτη του στην κολώνα προσπαθώντας να απομακρύνει την τροφή από τους αεραγωγούς του. Ένας από την παρέα, που είναι ναυαγοσώστης, έσπευσε να του δώσει πρώτες βοήθειες, όμως, όπως λένε οι φίλοι του, κανείς δεν έκανε τη σωτήρια λαβή.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΑΘΗΝΑΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα