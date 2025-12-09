Αποχώρησαν από το αεροδρόμιο «Ν.Καζαντζάκης» οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Την απόφαση να αποχωρήσουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έλαβαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, οι οποίοι αναμένεται να αποφασίσουν εκ νέου, για το σημείο όπου θα μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι λειτουργίες του αεροδρομίου ανεστάλησαν χθες από τις δύο το μεσημέρι μέχρι και τις έξι το απόγευμα. Αμέσως μετά και για πέντε περίπου ώρες (έως τις 23:00) οι πτήσεις εκτελέστηκαν κανονικά, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση με τους εκατοντάδες επιβάτες που περίμεναν για να ταξιδέψουν είτε από είτε προς το Ηράκλειο. Υπολογίζεται ότι αυτή την περίοδο εκτελούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 40 πτήσεις.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις, δύο εσωτερικού και μία πτήση εξωτερικού, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις σε 21 συνολικά πτήσεις, δέκα πτήσεις αναχωρήσεων και 11 πτήσεις αφίξεων. Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης στις αναχωρήσεις ήταν από 40 λεπτά έως 5,5 ώρες, ενώ οι καθυστερήσεις στις πτήσεις αφίξεων έφτασαν μέχρι και τις 5 ώρες. Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο, κάποιες πτήσεις να εκτελέσουν λίγο νωρίτερα το δρομολόγιό τους χθες πριν τις έντεκα το βράδυ, προκειμένου να προλάβουν το εκ νέου κλείσιμο του αεροδρομίου. Για σήμερα μέχρι και την ώρα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η απαραίτητη επιθεώρηση ασφαλείας, υπολογίζεται ότι επηρεάζονται 11 πτήσεις, από αυτές οκτώ είναι αναχωρήσεις και τρεις αφίξεις.

Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων- Προμαχώνα- Εξοχής και Νίκης

Σε πολύωρους αποκλεισμούς προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί γίνονται τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο από την χώρα και αφορούν κυρίως φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16.00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «η απόφαση της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο μπλόκο αφορά σε κλείσιμο το τελωνείου και πάλι από τις 18.00 και για ένα τετράωρο τουλάχιστον». Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης και, όπως τονίστηκε, το τι μέλλει γενέσθαι θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία.

Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας-σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίες οδούς.

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κάτω Νευροκοπίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλη την κοινωνία να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων, σήμερα στις 12:00, στο Τελωνείο Εξοχής. Το κάλεσμα αφορά σε φορείς, επαγγελματίες και πολίτες.

Σε αποκλεισμό τεσσάρων ωρών από τις 10 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων στο μπλόκο εντός της ημέρας, θα αποφασιστεί περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στο σημείο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ