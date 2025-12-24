Λήστεψαν ανήλικους για να πάρουν τα χρήματα από τα κάλαντα - Τρία περιστατικά στην Αθήνα

Τρία περιστατικά με ληστείες σε βάρος παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε Χαϊδάρι, Μαρούσι και Νέο Ψυχικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Νέο Ψυχικό περίπου στη 1μμ στην πλατεία Ελευθερίας, τρείς άγνωστοι απείλησαν με μαχαίρι δύο 14χρονους και τους πήραν τα χρήματα.

Στο Μαρούσι δύο άγνωστοι με απειλή χρήσης βίας πήραν τα χρήματα από τρεις ανήλικους.

Στο Χαϊδάρι λίγο πριν το μεσημέρι, δύο δράστες με χρήση βίας, αφαίρεσαν τα χρήματα από δύο ανηλίκους ηλικίας 15 και 14 ετών.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.

Πηγή: cnn.gr