Live: Φίλοι, συγγενείς, δημοσιογράφοι και πολιτικοί αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη

Μεταξύ των ατόμων που θέλησαν να τιμήσουν τον «πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης» είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικείοι του ετοίμασαν μια τελετή σε αίθουσα όπου προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τη ζωή του, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή, όπου έπαιξαν αγαπημένα του ελληνικά τραγούδια, οι στενοί συγγενείς και φίλοι έμειναν για καφέ προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έφτασε ο φίλος του Γιώργου Παπαδάκη και εντεταλμένος σύμβουλος Antenna Group, Στρατής Λιαρέλλης, ο οποίος διάβασε τον επικήδειο. Μάλιστα, μίλησε για τη φιλία τους και αστειεύτηκε ότι θα συναντήσει τον Μίνωα Κυριακού και θα γελάνε μαζί.

Λίγη ώρα αργότερα, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας έφτασαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας πήγαν ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

Στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη πήγε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το «παρών» στην κηδεία του «πατριάρχη της πρωινής ενημέρωσης» δίνουν επίσης ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, οι δημοσιογράφοι Βαγγέλης Γιακουμής και Νίκος Ρογκάκος, ο διάδοχος του Γιώργου Παπαδάκη στο «Καλημέρα Ελλάδα» Παναγιώτης Στάθης, ο πρώην υπουργός Νίκος Σηφουνάκης, η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελεονώρα Μελέτη, ο Γιώργος Καραμέρος και ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.

Ανδρέας Παχατουρίδης και Βαγγέλης Γιακουμής

Ο Παναγιώτης Στάθης

Η Ελεονώρα Μελέτη

Ο Δημήτρης Τσιόδρας

Ο Γιώργος Καραμέρος

Ο Αλέξης Μητρόπουλος

Μόνις Χαλέγουα (φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Παπαδάκη): Χαιρετούσε όλο τον κόσμο, πάντα με το χαμόγελο

Για τον Γιώργο Παπαδάκη μίλησε στους δημοσιογράφους ο φίλος και συνεργάτης του, Μόνις Χαλέγουα.

«Βγαίναμε παρέα, κλείνοντας το "Καλημέρα Ελλάδα" πριν πολλά χρόνια. Μας βοήθησε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ήταν πρωτοπόρος σε αυτό που έκανε και εκ των πραγμάτων γνωριστήκαμε οικογενειακώς και κάναμε παρέα.

Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε πολλά σε όλους. Θυμάμαι την επαγγελματικότητά του όταν ήμασταν στον αέρα και την ανθρωπιά του όταν ήμασταν έξω. Χαιρετούσε όλο τον κόσμο, πάντα με το χαμόγελο. Χωρίς τουπέ και την απόσταση που θα μπορούσε να κρατήσει. Θα λείψει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιώργος Παπαδάκης: Η πολυετής παρουσία στην τηλεόραση και το τεράστιο κεφάλαιο του «Καλημέρα Ελλάδα»

Η επαγγελματική του πορεία του Γιώργου Παπαδάκη στα μέσα ενημέρωσης ξεκίνησε από τον έντυπο Τύπο, ωστόσο γρήγορα τον κέρδισε ο τηλεοπτικός φακός.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε τη δεκαετία του ’80 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΤ1, μαζί με τη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου.

Η καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήρθε το 1992, με την έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1.

Η εκπομπή εξελίχθηκε γρήγορα σε σταθερό θεσμό της πρωινής ενημέρωσης και σε καθημερινή συνήθεια για εκατομμύρια τηλεθεατές. Ο Γιώργος Παπαδάκης παρέμεινε στο τιμόνι της για σχεδόν 3,5 δεκαετίες.

Η εκπομπή από το 2011 έως το 2015 μετονομάστηκε σε «Πρωινό ANT1», ωστόσο με δική του επιθυμία, η εκπομπή επέστρεψε στον ιστορικό της τίτλο.

Η επίσημη πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1992, όταν ο Παπαδάκης καλημέρισε για πρώτη φορά το τηλεοπτικό κοινό. Από τότε, η εκπομπή ταυτίστηκε με την αξιόπιστη ενημέρωση και την ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα.

Η αυλαία έπεσε στις 4 Ιουλίου του 2025 με τον Γιώργο Παπαδάκη να αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό.

Το ύφος του Γιώργου Παπαδάκη συνδύαζε την αμεσότητα με τη σοβαρότητα και σεβασμό.

Στην εκπομπή του φιλοξενήθηκαν πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ειδικοί αλλά και απλοί πολίτες, συμβάλλοντας συχνά στη διαμόρφωση της καθημερινής επικαιρότητας.

