Έρχονται πιο αυστηρά μέτρα για τους ανήλικούς στα social media - Γιατί άλλαξε «ρότα» η Ελλάδα

Αυστηρότερη στάση σε σχέση με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις δείχνει έτοιμη να τηρήσει η Ελλάδα όσον αφορά στους περιορισμούς της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανήλικους, καθώς η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media σε όσους και όσες είναι κάτω από 15 χρονών δείχνει να βρίσκεται προ των πυλών.

Το σχετικό δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται κυβερνητική πηγή έρχεται σε μία περίοδο όπου αυξάνονται οι χώρες που επιλέγουν το δρόμο της απαγόρευσης καθώς στη σχετική λίστα προστέθηκε τελευταία η Ισπανία ακολουθώντας το παράδειγμα κρατών όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Αυστραλία που ήταν η πρώτη που έκανε το βήμα.

Ένα σημείο που χρήζει επισήμανσης είναι ότι οι μέχρι τώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι το ηλικιακό όριο πλήρους απαγόρευσης της πρόσβασης στα social media θα ήταν τα 12 έτη.

Παράλληλα, για τους ανήλικους μεταξύ 12 και 15 ετών θα υπήρχε μία «ενδιάμεση» κατάσταση όπου θα απαιτείτο επιβεβαίωση της ηλικίας (age verification) και οι πλατφόρμες θα ήταν υποχρεωμένες να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε κατάλληλο -για αυτές τις ηλικίες- περιεχόμενο.

Όμως, όλα δείχνουν ότι η προσέγγιση της Ελλάδας έχει αλλάξει.

Στην πρόσφατη συνέντευξη του στο CNN Greece, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου είχε δηλώσει ότι υπάρχουν επαφές με τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να βρεθεί μία λύση ώστε να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται με την αυξημένη χρήση -που φθάνει στα όρια του εθισμού- των social media από ανηλίκους.

Όμως, όπως φαίνεται, δεν υπήρξε κάποια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πλατφορμών πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα με αποτέλεσμα τα κράτη – μέλη να έχουν αρχίσει να σκληραίνουν τη στάση τους.

Ένα σημαντικό ερώτημα αφορά το πώς θα γίνει εφικτή η απαγόρευση της πρόσβασης καθώς θα πρέπει να δημιουργηθεί μία σχετική τεχνική λύση.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως θα αξιοποιηθεί το Kids Wallet προκειμένου να γίνει εφικτή η επιβεβαίωση της ηλικίας του ανηλίκου, καθώς και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Και πρακτικά θα είναι αρκετά δύσκολο για έναν ανήλικο να έχει πρόσβαση στα social media χωρίς να υπάρχει «παρέμβαση» από τον γονέα του.

