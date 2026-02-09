Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ: Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει στρατηγικό κόμβο στην ανατολική Ουκρανία

Ελλάδα

Ελλάδα: Καταδικάστηκε ο γνωστός σκηνοθέτης Λάμπρος Φιλίππου για υπόθεση βιασμού

Ένοχος κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο γνωστός σκηνοθέτης-ηθοποιός Λάμπρος Φιλίππου, ο οποίος οδηγήθηκε στο εδώλιο έπειτα από καταγγελίες δύο γυναικών ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012.

Το δικαστήριο επέβαλε στον καταδικασθέντα ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Έτσι ο σκηνοθέτης θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι το Εφετείο με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η απόφαση επί της ενοχής ελήφθη κατά πλειοψηφία 4-3. Το δικαστήριο δεν ακολούθησε την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή του κατηγορούμενου, λόγω αμφιβολιών, από τις κατηγορίες του βιασμού και της απόπειρας βιασμού.

Με οριακή πλειοψηφία το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ απέρριψε ομόφωνα τη χορήγηση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, που ζήτησε ο κατηγορούμενος.

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης, οι καταγγέλλουσες, αλλά και η σύζυγος του σκηνοθέτη ξέσπασαν σε κλάματα.

Πηγή: iefimerida.gr

 

ΕΛΛΑΔΑ

