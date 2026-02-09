Νέα μέτρα ΕΕ για ρούχα και παπούτσια: Απαγορεύεται η καταστροφή απούλητων ειδών

Σφοδρές μάχες στο Ποκρόφσκ: Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει στρατηγικό κόμβο στην ανατολική Ουκρανία

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα την έγκριση νέων μέτρων για την αποτροπή της καταστροφής απούλητων ειδών ένδυσης, αξεσουάρ και υποδημάτων, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τον Οικολογικό Σχεδιασμό Βιώσιμων Προϊόντων (ESPR).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα αποσκοπούν στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. Παράλληλα, εντάσσονται στη στρατηγική για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Η Κομισιόν δίνει διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιτρέπεται η καταστροφή απούλητων προϊόντων, όπως για λόγους ασφάλειας ή λόγω ζημιών. Επιπλέον, θεσπίζεται τυποποιημένο μορφότυπο για τη γνωστοποίηση από τις επιχειρήσεις των ποσοτήτων απούλητων καταναλωτικών αγαθών που απορρίπτουν ως απόβλητα, με στόχο τον περιορισμό της διοικητικής επιβάρυνσης.

Όπως αναφέρεται, κάθε χρόνο στην Ευρώπη εκτιμάται ότι το 4% έως 9% των απούλητων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταστρέφεται πριν χρησιμοποιηθεί, προκαλώντας περίπου 5,6 εκατ. τόνους εκπομπών CO2. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σχεδόν στις συνολικές καθαρές εκπομπές της Σουηδίας το 2021.

Ο Κανονισμός ESPR τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2024 και προβλέπει τη βελτίωση της βιωσιμότητας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ενισχύοντας την κυκλικότητα, την ενεργειακή απόδοση, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και την ανθεκτικότητα. Παράλληλα, υποχρεώνει τις εταιρείες να δημοσιοποιούν στοιχεία για τα απούλητα καταναλωτικά προϊόντα που απορρίπτουν και εισάγει απαγόρευση της καταστροφής απούλητων ειδών ένδυσης, αξεσουάρ και υποδημάτων.

Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις μεγάλες επιχειρήσεις από τις 19 Ιουλίου 2026, ενώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2030. Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης ισχύουν ήδη για τις μεγάλες επιχειρήσεις και θα επεκταθούν και στις μεσαίες το 2030.

Η Επίτροπος για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, Jessika Roswall, δήλωσε ότι τα νέα μέτρα στοχεύουν στην επιτάχυνση της μετάβασης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας σε βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και μειώνοντας τις εξαρτήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

