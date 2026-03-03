Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή όταν πέφτουν πύραυλοι και drones σε πολύ μικρή απόσταση από το ελληνικό πλοίο, ενώ οι Έλληνες ναυτικοί φωνάζουν «Κοιτάχτε τι τραβάμε», «Πού μας έχετε φέρει; Φεύγουμε! Κοιτάχτε! Κοιτάχτε, κοιτάχτε τι έχετε κάνει!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο βίντεο στάλθηκε μέσω email, ωστόσο εξετάζεται εάν είναι τωρινό.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως στον Περσικό Κόλπο υπάρχουν περίπου 150 ελληνόκτητα πλοία εγκλωβισμένα, ενώ είναι άγνωστο πότε θα καταφέρουν να φύγουν από εκεί, αφού τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.

Χθες, Δευτέρα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην παρουσία ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή και γνωστοποίησε ότι δέκα (10) πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και πέντε (05) εκτός αυτού, ενώ συνολικά περίπου 325 πλοία που συνδέονται με την Ελλάδα, αλλά είναι υπό ξένη σημαία, βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Διευκρίνισε ότι στα 10 ελληνικά πλοία επιβαίνουν 85 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά και υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, σημειώνοντας ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

Πηγή: in.gr