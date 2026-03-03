Live: Πλήγματα του Ισραήλ και στη Βηρυτό - Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν δυο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολά» στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετά την προειδοποίησή του ότι ετοιμάζεται να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του εναντίον του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας 

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν δυο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δυο ισχυρές εκρήξεις και ένας πως είδε στήλη καπνού, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.

