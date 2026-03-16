Ναυάγιο πλοίου της Frontex ανοιχτά του Καστελορίζου - Με ελικόπτερο μεταφέρθηκαν οι τραυματίες

Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά, μεταφέρονται με ελικόπτερο Σινούκ στη Ρόδο μετά το ναυάγιο σκάφους της Frontex ανοιχτά του Καστελόριζου.

Με ελικόπτερο Σινούκ, μεταφέρονται αυτή την ώρα από το Καστελόριζο στο Νοσοκομείο της Ρόδου, οι τραυματίες από πλοίο της Frontex το οποίο ναυάγησε σήμερα το απόγευμα ανοιχτά του λιμανιού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε μιλώντας πριν από λίγο στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος του Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, υπάρχουν δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά.

Το σκάφος, απέπλευσε από το Λιμάνι του Καστελορίζου και σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού επέβαιναν σε αυτό 6 άτομα. «Δεν έχει διευκρινιστεί αν χτύπησε σε ξέρα, αν χτύπησε σε κορμό που επέπλεε ανοιχτά του λιμανιού ή αν το ναυάγιο οφείλεται σε κακό χειρισμό» - σημείωσε ο κ. Ασβέστης.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και το κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος που εδρεύει στο νησί, το οποίο περισυνέλεξε τους ναυαγούς.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

Διαβάστε περισσότερα