Το μέτρημα των βημάτων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινή σας δραστηριότητα, όμως η απώλεια βάρους και η καύση λίπους με περπάτημα δεν εξαρτάται απλώς από την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αριθμού βημάτων κάθε ημέρα.

Σύμφωνα με τον personal trainer Σπύρο Λαμπρόπουλο, δεν υπάρχει ένας «μαγικός» αριθμός που να λειτουργεί το ίδιο για όλους. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όχι μόνο πόσο περπατάτε, αλλά και με ποιον τρόπο, με ποια ένταση και στο πλαίσιο τπου συνολικού τρόπου ζωής σας.

Οι οδηγίες του ΠΟΥ βασίζονται στον χρόνο δραστηριότητας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο αριθμό βημάτων, αλλά στον συνολικό χρόνο φυσικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι ενήλικες να κάνουν 2,5 έως 5 ώρες μέτριας φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα, όπως το γρήγορο περπάτημα, ή 1,5 έως 2,5 ώρες έντονης άσκησης. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα βήματα κάνετε, αλλά πώς αξιοποιείτε αυτή τη δραστηριότητα.

Από τα 6.000 βήματα αρχίζουν να φαίνονται αλλαγές

Για όσους ακολουθούν καθιστική ζωή, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σώμα αρχίζει να ανταποκρίνεται θετικά όταν ξεπερνούν περίπου τα 5.000–7.000 βήματα ημερησίως. Όπως αναφέρει η ειδικός, από τα 6.000 βήματα την ημέρα και πάνω, ένα άτομο με χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας μπορεί να αρχίσει να παρατηρεί αύξηση στην ενεργειακή δαπάνη και συνεπώς σταδιακή απώλεια λίπους.

Η ένταση του περπατήματος παίζει καθοριστικό ρόλο

Δεν αρκεί μόνο να περπατάτε περισσότερο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα με την οποία κινείστε. Το πιο γρήγορο βάδισμα αυξάνει την κατανάλωση θερμίδων σε μικρότερο χρονικό διάστημα και ενισχύει τη μεταβολική δραστηριότητα. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι να αυξάνετε τη συνολική σας κίνηση μέσα στην ημέρα και ταυτόχρονα να ενσωματώνετε περιόδους πιο έντονου ρυθμού.

BEAUTY ⸻ WELLNESS

Για όσους δεν γυμνάζονται: Ο αριθμός βημάτων που αρκεί για απώλεια λίπους

ΦΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ ⸻ 04 MAY 2026

Το μέτρημα των βημάτων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινή σας δραστηριότητα, όμως η απώλεια βάρους και η καύση λίπους με περπάτημα δεν εξαρτάται απλώς από την επίτευξη ενός συγκεκριμένου αριθμού βημάτων κάθε ημέρα.

Σύμφωνα με τον personal trainer Σπύρο Λαμπρόπουλο, δεν υπάρχει ένας «μαγικός» αριθμός που να λειτουργεί το ίδιο για όλους. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι όχι μόνο πόσο περπατάτε, αλλά και με ποιον τρόπο, με ποια ένταση και στο πλαίσιο τπου συνολικού τρόπου ζωής σας.



Οι οδηγίες του ΠΟΥ βασίζονται στον χρόνο δραστηριότητας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο αριθμό βημάτων, αλλά στον συνολικό χρόνο φυσικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι ενήλικες να κάνουν 2,5 έως 5 ώρες μέτριας φυσικής δραστηριότητας την εβδομάδα, όπως το γρήγορο περπάτημα, ή 1,5 έως 2,5 ώρες έντονης άσκησης. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσα βήματα κάνετε, αλλά πώς αξιοποιείτε αυτή τη δραστηριότητα.

Νάταλι Πόρτμαν / Φωτογραφία: Profimedia

Νάταλι Πόρτμαν / Φωτογραφία: Profimedia

Από τα 6.000 βήματα αρχίζουν να φαίνονται αλλαγές

Για όσους ακολουθούν καθιστική ζωή, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σώμα αρχίζει να ανταποκρίνεται θετικά όταν ξεπερνούν περίπου τα 5.000–7.000 βήματα ημερησίως. Όπως αναφέρει η ειδικός, από τα 6.000 βήματα την ημέρα και πάνω, ένα άτομο με χαμηλά επίπεδα δραστηριότητας μπορεί να αρχίσει να παρατηρεί αύξηση στην ενεργειακή δαπάνη και συνεπώς σταδιακή απώλεια λίπους.

Η ένταση του περπατήματος παίζει καθοριστικό ρόλο

Δεν αρκεί μόνο να περπατάτε περισσότερο. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα με την οποία κινείστε. Το πιο γρήγορο βάδισμα αυξάνει την κατανάλωση θερμίδων σε μικρότερο χρονικό διάστημα και ενισχύει τη μεταβολική δραστηριότητα. Ο ιδανικός συνδυασμός είναι να αυξάνετε τη συνολική σας κίνηση μέσα στην ημέρα και ταυτόχρονα να ενσωματώνετε περιόδους πιο έντονου ρυθμού.

Το μεγαλύτερο λάθος: να πιστεύετε ότι το περπάτημα αρκεί από μόνο του

Ένα από τα πιο συχνά σφάλματα είναι η αντίληψη ότι το περπάτημα από μόνο του αρκεί για απώλεια βάρους. Στην πραγματικότητα, η απώλεια λίπους προκύπτει μόνο όταν υπάρχει θερμιδικό έλλειμμα, όταν δηλαδή καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια από αυτήν που προσλαμβάνετε μέσω της διατροφής. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, ακόμη και μεγάλος αριθμός βημάτων δεν θα οδηγήσει σε ουσιαστική μεταβολή.

Συνηθισμένα λάθη όταν προσπαθείτε να αδυνατίσετε περπατώντας

Πολλοί επαναλαμβάνουν καθημερινά την ίδια διαδρομή με τον ίδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα το σώμα να προσαρμόζεται και να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια με τον χρόνο. Επίσης, αρκετοί εμπιστεύονται υπερβολικά τις ενδείξεις από smartwatches ή fitness trackers, τα οποία συχνά υπερεκτιμούν τις καμένες θερμίδες. Τέλος, συχνό λάθος είναι η υπερκατανάλωση τροφής ως «ανταμοιβή» για την άσκηση.

Το περπάτημα είναι εξαιρετική συνήθεια και πολύτιμο συμπλήρωμα για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με τρεις βασικούς πυλώνες: ισορροπημένη διατροφή, προπόνηση δύναμης και επαρκή ξεκούραση. Η σωστή διατροφή υποστηρίζει το θερμιδικό έλλειμμα, η μυϊκή ενδυνάμωση βοηθά στη διατήρηση και αύξηση της μυϊκής μάζας, ενώ η ποιοτική ανάπαυση επιτρέπει στο σώμα να ανακάμπτει και να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Πηγή: bovary.gr