Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στη Λέσβο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κρούσμα αφθώδους πυρετού καταγράφηκε σε μονάδα βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης, στη βορειοανατολική Λέσβο.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη και από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων ζώων – βοοειδών, αμνοεριφίων και χοίρων – καθώς και όλων των προϊόντων τους εκτός του νησιού.

Παράλληλα, ξεκινούν άμεσα εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλο το ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 150.000 ζώα. Κτηνιατρικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλο το νησί, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΛΛΑΔΑΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα