Κρούσμα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκε στη Λέσβο

Κρούσμα αφθώδους πυρετού καταγράφηκε σε μονάδα βοοειδών στην περιοχή της Πελόπης, στη βορειοανατολική Λέσβο.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό την Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, Αναστασία Αντωνέλλη και από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα απαγόρευσης μετακινήσεων ζώων – βοοειδών, αμνοεριφίων και χοίρων – καθώς και όλων των προϊόντων τους εκτός του νησιού.

Παράλληλα, ξεκινούν άμεσα εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλο το ζωικό κεφάλαιο της Λέσβου, το οποίο υπολογίζεται περίπου σε 150.000 ζώα. Κτηνιατρικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν δειγματοληψίες και ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες σε όλο το νησί, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ