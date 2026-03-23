Δίκη για Τέμπη: Διακοπή για την 1η Απριλίου ζήτησε η πρόεδρος – Πέντε ώρες έντασης και αντεγκλίσεων για την αίθουσα διεξαγωγής

Τη διακοπή της δίκης για την 1η Απριλίου, ζήτησε τελικά η πρόεδρος του Τριμελους Εφετείου Κακουργημάτων, ώστε να αποφασιστεί τι θα γίνει με την αίθουσα, που συγκέντρωσε την οργή τόσο των συγγενών των θυμάτών όσο και των δικηγόρων σχετικά με την χωρητικότητα και την ασφάλεια.

Μετ’ εμποδίων έγινε και η εκφώνηση των ονομάτων των 36 κατηγορουμένων, ενώ συνολικά τέσσερις φορές διακόπηκε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη από τις 9 το πρωί. Το μεσημέρι το αδιέξοδο φάνηκε να είναι πλήρες καθώς οι δικηγόροι ζήτησαν αναστολή της διαδικασίας μέχρι να αποφανθεί ο Άρειος πάγος για τις συνθήκες στην αίθουσα του κτηρίου «Γαιόπολις» της Λάρισας.

«Ντροπή» ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε από τους συγγενείς των 57 νεκρών, καθώς τα διαθέσιμα καθίσματα ήταν 120, στην αίθουσα των 283 τετραγωνικών μέτρων. Στους όρθιους βρέθηκαν αρκετοί μεταξύ των 250 δικηγόρων, αλλά και οι δημοσιογράφοι και μάλιστα ζητήθηκε από την έδρα η αποχώρησή τους για λόγους έλλειψης χωρητικότητας, με τους συγγενείς των θυμάτων να εναντιώνονται.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, ωστόσο το μεσημέρι δεν ήταν σαφές πότε θα εκκινήσει η δίκη.

«Μας έχετε προσβάλλει ήδη που μας φέρατε εδώ μέσα», φώναξε προς την έδρα συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρέθηκαν καθισμένοι συγγενείς θυμάτων και συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας καθώς «δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα».

Συγγνώμη» από την Έδρα

«Ζητάει το δικαστήριο συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά για εμάς» είπε η πρόεδρος του Δικαστηρίου, μετά την διακοπή λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα οι αντεγκλίσεις δεν κόπασαν επί 4 ώρες ενώ για την ακαταλληλότητα της αίθουσας υποβλήθηκε αίτημα αλλαγής του τόπου της δίκης.

«Να κάνετε δίκη χωρίς δικηγόρους»

Ο εκπρόσωπος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, Θ. Μαντας εισηγήθηκε την αποχή των δικηγόρων μιλώντας για απαράδεκτη κατάσταση που εγείρει θέμα ασφάλειας. «Αν γίνει κάτι εδώ μέσα, πως θα βγούμε από αυτή την αίθουσα; Η δίκη δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Οι συνήγοροι έθεσαν ζήτημα πυρασφάλειας και το δικαστήριο διέκοψε για να το διερευνήσει, ενώ και ο δικηγόρος επιζώντων, Μπάμπης Αποστολίδης κατέθεσε αίτημα μεταφοράς της δίκης σε άλλη διαμορφωμένη αίθουσα.

Η γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, σε δήλωσή της υποστήριξε ότι «συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η κυβερνητική κοροϊδία», σημειώνοντας πως «μας στοίβαξαν σε μια αίθουσα και οι συνθήκες είναι ασφυκτικές». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία της για την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, τονίζοντας ότι, όπως είπε, «ήταν γνωστός στην κυβέρνηση ο αριθμός των διαδίκων και οι προδιαγραφές της αίθουσας».

Την ίδια ώρα, η Μαρία Καρυστιανού τόνιζε: «Εμείς ως γονείς καθόμαστε και βλέπουμε όλη αυτή την κοροϊδία. Θα συνεχίσουμε όμως παρόλα αυτά να φωνάζουμε να απαιτούμε την αλήθεια και να και να πράττουμε ότι πρέπει να κάνουμε».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσης, αναφερόμενος σε όσα εξελίσσονται από το πρωί στον χώρο, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «αυτό το πράγμα, να είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι, είναι απαράδεκτο», επισημαίνοντας ότι «έχει γίνει ήδη τρεις φορές διακοπή της δίκης».

Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε απάντηση για τις εκταφές»

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κατηγορητήριο για την Hellenic Train και τις απανθρακωμένες σορούς.

Στις 8 το πρωί άνοιξε η πύλη του συνεδριακού κέντρου και οι πρώτοι συγγενείς θυμάτων εισήλθαν στη δικαστική αίθουσα ζητώντας Δικαιοσύνη. Μεταξύ αυτών η γιαγιά των τριών κοριτσιών Πλακιά, μεταξύ των 57 θυμάτων. Ο Νίκος Πλακιάς , δήλωσε: «Πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να είναι κανένας υπεύθυνος στην φυλακή. Να τελειώσει αυτή τη δίκη, να βρεθούν οι κατηγορούμενοι και από εκεί πέρα ο καθένας με τον νομικό δρόμο να κάνει ό,τι νομίζει».

Ο συγγενής θύματος Γιώργος Κουτσόπουλος δήλωσε: « Σήμερα περιμένουμε μια άλλη δικαίωση, όχι σαν αυτές που κάναμε στα δικαστήρια στην Λάρισα. Τώρα περιμένουμε μήπως έβαλαν μυαλό οι υπεύθυνοι».

Νωρίς το πρωί σημειώθηκε ένταξη μεταξύ των συγγενών των θυμάτων και του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, ο πρώτοος εκ των κατηγορουμένων που παρέστη. Ο κ. Πατέρας παρέμεινε μέσα στην αίθουσα και δεν θέλησε να απαντήσει» είπε η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Άννα Βλαχοπαναγιώτη.

