Ελλάδα: Καραμανλής και άλλα 19 πολιτικά πρόσωπα στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις τέσσερις έχει ανέβει ο αριθμός των δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να βάζει στο στόχαστρο συνολικά 20 πρόσωπα (νυν και πρώην βουλευτές).

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στο «κόκκινο» με το κυβερνητικό κλίμα να είναι βαρύτατο και την αντιπολίτευση να εκτοξεύει βολές κατά ριπάς.

Πλέον οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από το πότε θα πάνε στη Βουλή οι δικογραφίες ώστε να γίνουν γνωστά και επισήμως τα ονόματα των πολιτικών που φέρονται να βρίσκονται μέσα στις λίστες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι 4 δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα 20 πολιτικά πρόσωπα

Συνολικά, από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μπει στο στόχαστρο 20 πολιτικά πρόσωπα.

2 πρώην μέλη Υπουργικού Συμβουλίου

11 νυν βουλευτές που ερευνώνται για πιθανά αδικήματα σε βάρος συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 νυν βουλευτές που ερευνώνται για πιθανά αδικήματα που ανήκουν στη αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης

5 πρώην βουλευτές που ερευνώνται για πιθανά αδικήματα σε βάρος συμφερόντων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δικογραφία για πρώην υπουργό και υφυπουργό

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες η πρώτη δικογραφία, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αφορά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021, Σπήλιο Λιβανό, και την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το ίδιο έτος, Φωτεινή Αραμπατζή. Για αυτούς η δικογραφία παραπέμπεται στη Βουλή χωρίς καμία αξιολόγηση.

Η δικογραφία για τους 11 βουλευτές

Η 2η δικογραφία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορά την άρση ασυλίας βουλευτών και πρόκειται για τους:

Μάξιμο Σενετάκη

Βασίλη Βασιλειάδη

Γιάννη Κεφαλογιάννη

Νότη Μηταράκη

Κατερίνα Παπακώστα

Κώστα Καραμανλή

Χρήστο Μπουκώρο

Θεόφιλο Λεονταρίδη

Κώστα Τσιάρα

Κώστα Σκρέκα

Δημήτρη Βαρτζόπουλο

Σημειώνεται πως σε αυτήν, πάντως, τη δικογραφία υπάρχει αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το αδίκημα που προσάπτεται στους βουλευτές προς έρευνα είναι ηθική αυτουργία σε παράνομες πράξεις υπάλληλων του ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλεφωνήματα).

Μαρινάκης: «Να αξιολογηθούν εκείνοι που μπορεί να έκαναν κάτι παράνομο»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε σήμερα ότι αρχή της κυβέρνησης είναι όταν υπάρχει αίτημα για άρση ασυλίας, αυτό να γίνεται δεκτό. «Επί της αρχής η κυβέρνηση έχει μια αρχή να γίνονται δεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας, και αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία», είπε, παραθέτοντας ενδεικτικά στοιχεία. «97 αιτήματα άρσης ασυλίας έχουν γίνει δεκτά από το 2019» ανέφερε.

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε «εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μην ρίξουμε στην πυρά το σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρθηκαν για κάποιους ψηφοφόρους τους, συντοπίτες τους, αλλά προφανώς να αξιολογηθούν ποινικά εκείνοι που μπορεί να έκαναν κάτι το οποίο ήταν παράνομο, χωρίς αυτό να το συζητάμε».

Βαρτζόπουλος: «Έπαιρνα συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διευκρινίσεις, έχω τη συνείδησή μου καθαρή»

Την εμπλοκή του ονόματός του στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

«Εμείς δεν έχουμε καμία εικόνα για το περί τίνος πρόκειται, ξέρουμε ότι αφορά γεγονότα που έχουν συμβεί το 2021», είπε ο κ. Βαρτζόπουλος στον ΣΚΑΪ, δηλώνοντας ότι δεν γνώριζε μέχρι χθεςγια την εμπλοκή του ονόματός του. «Έχω επικοινωνήσει προσωπικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ως βουλευτής πάρα πολλές φορές. Δεν θυμάμαι τι ζήτησα. Εγώ και άλλοι βουλευτές εκλεγόμαστε σε αγροτικές περιοχές. Δεν υπάρχει αγρότης που να μην έχει πρόβλημα κάποια στιγμή στη ζωή του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα λογικό είναι να ζητήσει από τον βουλευτή του κάποια υποστήριξη. Έπαιρνα λοιπόν συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διευκρινίσεις τι γίνεται με την τάδε υπόθεση», είπε, τονίζοντας ότι έχει τη συνείδησή του καθαρή. «Εγώ παρενέβαινα ή ζητούσα να επιλυθεί ένα θέμα εκεί που πίστευα πραγματικά ότι αυτό είναι τουλάχιστον εύλογο».

Η τρίτη δικογραφία για τους 5 πρώην βουλευτές

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, υπάρχει και τρίτη δικογραφία που αφορά πέντε πρώην βουλευτές, για ανάλογα αδικήματα και πάει κατευθείαν στα δικαστικά όργανα, καθώς στη δική τους περίπτωση δεν απαιτείται άρση ασυλίας.

Πότε θα διαβιβαστούν στη Βουλή οι δικογραφίες για τους 11+2

Οι δύο πρώτες δικογραφίες αναμένεται να διαβιβαστούν σήμερα ή αύριο από τον Άρειο Πάγο στο υπουργείο Δικαιοσύνης, και στη συνέχεια, είτε σήμερα Πέμπτη είτε το αργότερο αύριο Παρασκευή, θα διαβιβαστούν στη Βουλή.

Τα ερευνώμενα αδικήματα είναι: απάτη, απιστία, παράβαση καθήκοντος (καθώς και ηθική αυτουργία) και διώκονται είτε σε βαθμό κακουργήματος είτε πλημμελήματος. Όσα είναι πλημμελήματα, εφόσον διαπράχθηκαν την περίοδο 2020-21, παραγράφονται εντός του 2026 αν δεν προλάβει η Δικαιοσύνη να τα διερευνήσει και να παραπέμψει σε δίκες ώστε να παραταθεί η παραγραφή για τρία χρόνια.

Τέταρτη δικογραφία για δύο εν ενεργεία βουλευτές

Η τέταρτη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έγινε γνωστή σήμερα και αφορά δύο εν ενεργεία βουλευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε βάρος τους έχουν προκύψει ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, με φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς, στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο λόγω της φύσης των ερευνώμενων αδικημάτων, καθώς δεν στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη συγκεκριμένη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αναμένεται από εκεί άμεσα να διαβιβαστεί στη Βουλή με το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας των δύο μελών του Κοινοβουλίου.

Βαρύ το κλίμα στην κυβέρνηση -Ανασχηματισμός προ των πυλών

Προς ώρας, το Μέγαρο Μαξίμου τηρεί στάση αναμονής, έως ότου αποκτήσει πλήρη εικόνα για την υπόθεση και μπορεί να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα.

Όσον αφορά τους εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό σχήμα ως υπουργοί και υφυπουργοί, θεωρείται βέβαιο πως θα αντικατασταθούν από τις θέσεις τους.

Κυβερνητικά στελέχη την ίδια ώρα τόνιζαν ότι τα δεδομένα θα αξιολογηθούν όταν λάβουν γνώση του περιεχομένου της ογκωδέστατης δικογραφίας, και έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία θα προχωρήσουν σε αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις.

Πηγή: iefimerida.gr