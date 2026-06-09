H Meta κατηγορεί τον δημιουργό του Pegasus για νέες επιχειρήσεις υποκλοπών

Η ισραηλινή εταιρεία NSO, δημιουργός του διαβόητου λογισμικού κατασκοπείας Pegasus, παραβίασε την αμερικανική δικαστική απόφαση που της απαγόρευσε να στοχοποιεί χρήστες του WhatsApp, κατήγγειλε η Meta σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η εταιρεία ανέφερε πως κατάφερε να εμποδίσει επιθέσεις phishing που συνδέονται με την NSO, η οποία έχει μπει σε μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης για δραστηριότητες που απειλούν την εθνική ασφάλεια.

Οι απόπειρες αυτές ήταν παρόμοιες με τις επιθέσεις «ενός κλικ», οι οποίες ξεγελούν τους χρήστες ώστε να κλικάρουν κακόβουλους συνδέσμους. Ονομάζονται έτσι επειδή ένα απλό κλικ στον σύνδεσμο οδηγεί στη μόλυνση της συσκευής με spyware.

To 2019, η Meta Platforms υπέβαλε αγωγή κατά της NSO για την παρακολούθηση 1.400 χρηστών του WhatsApp, από τους οποίους τουλάχιστον 100 ήταν δημοσιογράφοι, ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Το 2025, η αμερικανική δικαιοσύνη διέταξε την NSO να σταματήσει να βάζει στο στόχαστρο χρήστες του WhatsApp και επιδίκασε στη Meta αποζημίωση 4 εκατ. δολαρίων.

Όπως ανέφερε η Meta, η νέα προσφυγή υποβλήθηκε σε συνεργασία με 12 οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικούς κυβερνοασφάλειας και ειδικούς στα ψηφιακά δικαιώματα, οι οποίοι κατέθεσαν στο δικαστήριο κατά της NSO.

Το λογισμικό Pegasus επιτρέπει σε κυβερνητικές υπηρεσίες να παρακολουθούν τα κινητά τηλέφωνα υπόπτων τρομοκρατίας ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Η εταιρεία δεν αποκαλύπτει τους πελάτες της, υποστηρίζει όμως ότι πουλά το λογισμικό μόνο σε ξένες κυβερνήσεις κατόπιν έγκρισης του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Είναι όμως ευρέως γνωστό ότι χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία και η Πολωνία έχουν καταχραστεί το σύστημα για να κατασκοπεύουν πολιτικούς αντιπάλοτυς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές.

Η NSO επιμένει ότι δεν ευθύνεται για το πώς το λογισμικό της χρησιμοποιείται από τους πελάτες της και διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης.

Εκτός από τη Meta, στα δικαστήρια είχε προσφύγει και η Apple για στοχοποίηση χρηστών iPhone, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τους ιδρυτές της NSO «αμοραλιστές μισθοφόρους του 21ου αιώνα».

in.gr