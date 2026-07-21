Σάββας Χατζηχριστοφής: Η απαγόρευση δεν αρκεί για να προστατευθούν τα παιδιά από τα social media [ηχητικό]

Περιορισμοί στις πλατφόρμες, εκπαίδευση των παιδιών και ουσιαστική εμπλοκή γονέων και σχολείων αποτελούν τη μόνη αποτελεσματική απάντηση στην προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθηγητή Τεχνητής Νοημοσύνης Σάββα Χατζηχριστοφή.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, ο κ. Χατζηχριστοφής ανέφερε ότι τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πως υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται κυρίως με τη χαμηλή ευεξία, τις διαταραχές ύπνου, την εξάρτηση και τη μειωμένη κοινωνικότητα των παιδιών.

Όπως είπε, στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι το 2022 η προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε φθάσει το 11%. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει καταγραφεί σαφής σύνδεση με την κατάθλιψη, ενώ ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτήρισε το πρόβλημα του διαδικτυακού εκφοβισμού, ο οποίος συχνά εκδηλώνεται μέσω ανώνυμων ή πολλαπλών λογαριασμών.

Αναφερόμενος στα ηλικιακά όρια, σημείωσε ότι χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία κινούνται προς το όριο των 16 ετών, ενώ στη Γαλλία και την Ελλάδα η συζήτηση αφορά τα 15 έτη. Στη Δανία προβλέπεται πρόσβαση από τα 13 έτη, υπό την προϋπόθεση γονικής συναίνεσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η έννοια της απαγόρευσης είναι προβληματική, καθώς δεν μπορεί να τιμωρείται το παιδί για τη χρήση μιας πλατφόρμας. Το βάρος, όπως εξήγησε, πρέπει να μεταφερθεί στις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να εφαρμόζουν ηλικιακή επιβεβαίωση, χρονικά όρια, περιορισμούς κατά τις βραδινές ώρες και υποχρεωτικά διαλείμματα έπειτα από παρατεταμένη χρήση.

Παράλληλα, τάχθηκε κατά της υποχρεωτικής ταυτοποίησης όλων των χρηστών μέσω δελτίου ταυτότητας, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρακτική θα έθετε σε κίνδυνο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και θα περιόριζε την αναγκαία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανωνυμία.

Ο κ. Χατζηχριστοφής τόνισε ότι η οικογένεια, το σχολείο, η κοινωνία και η τεχνολογία αποτελούν πλέον τέσσερις αλληλένδετους πυλώνες. «Τα παιδιά ακολουθούν το παράδειγμά μας και όχι τα λόγια μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ενήλικες δεν μπορούν να ζητούν περιορισμό της χρήσης από τα παιδιά, όταν οι ίδιοι εμφανίζουν συμπεριφορές εξάρτησης.

Σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, υποστήριξε ότι έως τα 13 έτη δεν πρέπει να δίνεται στα παιδιά ως έτοιμο εργαλείο, αλλά να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς για πιο διαδραστικό μάθημα. Για φοιτητές και επαγγελματίες, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει, όπως είπε, να λειτουργεί ως σύμμαχος και βοηθός και όχι ως αντικαταστάτης της προσωπικής σκέψης και άποψης.

Ακούστε την παρέμβαση του Σάββα Χατζηχριστοφή στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 21-07-2026