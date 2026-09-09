Η Apple παρουσιάζει το iPhone Duo - Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone είναι γεγονός (φώτος)

Στην πιο σημαντική εξέλιξη της σειράς iPhone εδώ και χρόνια, η Apple ανακοίνωσε το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone στην ιστορία της εταιρείας, επιχειρώντας να εισέλθει σε μια κατηγορία συσκευών που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από κατασκευαστές του οικοσυστήματος Android.

Το νέο μοντέλο διαθέτει αναδιπλούμενο σχεδιασμό τύπου βιβλίου, με εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών και εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών όταν ανοίγει πλήρως. Σύμφωνα με την Apple, η εσωτερική οθόνη προσφέρει επιφάνεια εργασίας κατά 50% μεγαλύτερη από εκείνη του iPhone 18 Pro Max, ενώ η εταιρεία υποστηρίζει ότι το Duo είναι το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα.

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο Grade 5 και ενσωματώνει νέο μηχανισμό μεντεσέ ακριβείας, σχεδιασμένο για μεγαλύτερη αντοχή και ομαλή λειτουργία στο καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο. Παράλληλα, φέρει προστασία Ceramic Shield νέας γενιάς και πιστοποίηση αντοχής σε νερό και σκόνη IP68.

Στο εσωτερικό του, το iPhone Duo εξοπλίζεται με τον νέο επεξεργαστή A20 Pro, τον ίδιο που χρησιμοποιείται και στα μοντέλα iPhone 18 Pro. Η Apple αναφέρει ότι η συσκευή διαθέτει προηγμένο σύστημα ψύξης με ειδικό θάλαμο ατμού (vapor chamber), επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση θερμότητας κατά το multitasking, το gaming και τις απαιτητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες κάμερας. Το iPhone Duo διαθέτει κύρια κάμερα Fusion 48 megapixel και υπερευρυγώνια κάμερα επίσης 48 megapixel. Ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός επιτρέπει νέους τρόπους λήψης, όπως προεπισκόπηση φωτογραφιών στην εξωτερική οθόνη, αυτόματη λήψη όταν οι χρήστες είναι έτοιμοι να φωτογραφηθούν και τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων ατόμων σε βιντεοκλήσεις μέσω της δεύτερης οθόνης.

Η Apple παρουσίασε επίσης μια ειδικά προσαρμοσμένη έκδοση του iOS 27 για το νέο form factor. Το λειτουργικό εκμεταλλεύεται τη μεγάλη εσωτερική οθόνη, προσφέροντας για πρώτη φορά σε iPhone λειτουργίες Split View για ταυτόχρονη χρήση δύο εφαρμογών, δυνατότητα πολλαπλών παραθύρων της ίδιας εφαρμογής και βελτιωμένες λειτουργίες παραγωγικότητας.

Κεντρικό ρόλο στο νέο μοντέλο έχει και η τεχνητή νοημοσύνη. Το iPhone Duo υποστηρίζει το Apple Intelligence και το νέο Siri AI, το οποίο υπόσχεται πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του προσωπικού περιβάλλοντος του χρήστη και δυνατότητα εκτέλεσης ενεργειών βάσει του περιεχομένου που εμφανίζεται στην οθόνη. Η εταιρεία τονίζει ότι η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται κυρίως στη συσκευή, με στόχο τη διατήρηση της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία, η νέα συσκευή ενσωματώνει διπλό σύστημα μπαταριών, μία σε κάθε πλευρά του αναδιπλούμενου σώματος. Η Apple υποστηρίζει ότι το iPhone Duo προσφέρει ολοήμερη χρήση, ενώ υποστηρίζει και γρήγορη φόρτιση μέσω καλωδίου ή MagSafe.

Το iPhone Duo θα κυκλοφορήσει σε δύο χρώματα, Star White και Night Sky, με αρχική τιμή στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 1.999 δολάρια. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου και η εμπορική διάθεση στις 23 Οκτωβρίου σε περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές παγκοσμίως.

Με το iPhone Duo, η Apple επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών, συνδυάζοντας τον γνώριμο σχεδιασμό και το οικοσύστημά της με μια νέα μορφή κινητού τηλεφώνου. Το αν θα καταφέρει να μετατρέψει τα foldables σε προϊόν μαζικής υιοθέτησης, όπως συνέβη με το αρχικό iPhone το 2007, μένει να αποδειχθεί στην πράξη.