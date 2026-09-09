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Συναγερμός στον αέρα: Drone παραλίγο να χτυπήσει το αεροσκάφος του Ζελένσκι κατά την απογείωση από τη Μολδαβία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, δηλώνοντας ότι το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «κόντεψε να χτυπηθεί» από μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία με προορισμό το Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ «κόντεψε να χτυπηθεί» από ένα drone ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία την Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε.

«Το αεροπλάνο του σχεδόν χτυπήθηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενώ ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει» ο Ζελένσκι, είπε ο Στέρε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση NRK σήμερα.

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο το βράδυ της Τρίτης. Ο Στέρε δεν διευκρίνισε ποια είναι η πηγή της πληροφορίας του, ούτε πόσο κοντά έφτασε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο αεροπλάνο του Ουκρανού προέδρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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