Oστά 3.000 ετών που καταδεικνύουν ανθρωποθυσίες ανακαλύφθηκαν σε ναό του Περού

Η θέση των σωμάτων, εξήγησε, «είναι μια τυπική μορφή ανθρωποθυσίας».

Σε μια οδυνηρή ανακάλυψη στη βόρεια ακτή του Περού προχώρησαν αρχαιολόγοι οι οποίοι ανακάλυψαν τα 3.000 ετών οστά 14 ανθρώπων που πιστεύεται ότι ήταν θύματα μιας τελετουργικής ανθρωποθυσίας.

Μια ερευνητική ομάδα βρήκε τα σκελετικά λείψανα κοντά σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι ένας τελετουργικός ναός του πολιτισμού Cupisnique, ενός πολιτισμού που άκμασε περισσότερο από μια χιλιετία πριν από τους Ίνκας. Μερικοί από τους νεκρούς θάφτηκαν μπρούμυτα με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους.

«Ο τρόπος με τον οποίο θάφτηκαν αυτά τα άτομα είναι ασυνήθιστος, όπως και τα τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους και η βία που υπέστησαν», δήλωσε ο Henri Tantalean, ο αρχαιολόγος που ηγήθηκε της ανασκαφής.

Σε αντίθεση με πολλές περίτεχνες ταφές που βρέθηκαν αλλού στο Περού, αυτά τα θύματα τοποθετήθηκαν σε απλούς λάκκους σε αμμόλοφους, χωρίς συνοδευτικές προσφορές ή θησαυρούς.

Η ανακάλυψη έγινε κοντά σε μια παραλία στην περιοχή La Libertad, περίπου 675 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα, προσθέτοντας στη λίστα των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της χώρας, όπως το Μάτσου Πίτσου και οι γραμμές Νάζκα. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

