Ρομπότ-εξερευνητής της NASA εντόπισε «κοράλλι» δισεκατομμυρίων ετών στον Άρη (εικόνες)

Αν και μοιάζει με κοράλλι, από αυτά που συνήθως απαντώνται στον πυθμένα των ωκεανών του πλανήτη μας, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κομμάτι βράχου που ανακάλυψε πρόσφατα το Curiosity της NASA στον Άρη και φέρεται να σχηματίστηκε πριν από ένα δισεκατομμύριο χρόνια.

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, που τράβηξε στις 24 Ιουλίου η τηλεσκοπική κάμερα Remote Micro Imager του ρόβερ της NASA απεικονίζει τον μικρό, πλάτους περίπου 2,5 εκατοστών, ανοιχτόχρωμο, διαβρωμένο από τον άνεμο βράχο, όπως περιγράφεται από το Live Science, με τα περίπλοκα κλαδιά του στον κρατήρα Gale του Άρη, που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση μετεωρίτη και βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στις ορεινές νότιες περιοχές και τις ομαλές βόρειες πεδιάδες του Κόκκινου Πλανήτη.

Όσο συναρπαστική κι αν είναι η ανακάλυψη αυτή, δεν είναι η πρώτη του είδους τους, καθώς η ίδια κάμερα του Curiosity φέρεται να έχει καταγράψει παρόμοια αντικείμενα στο παρελθόν, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Άρης διέθετε νερό στο παρελθόν.

Η ύπαρξη νερού στον Άρη

«Το Curiosity έχει βρει πολλούς παρόμοιους βράχους, οι οποίοι σχηματίστηκαν από αρχαίο νερό και διαβρώθηκαν για δισεκατομμύρια χρόνια από τον άνεμο», έγραψαν οι εκπρόσωποι της NASA. «Το νερό μετέφερε διαλυμένα ορυκτά σε ρωγμές βράχων και αργότερα στέγνωσε, αφήνοντας πίσω τα σκληρυμένα ορυκτά», εξήγησε η NASA.

«Αυτή η συνήθης διαδικασία, που παρατηρείται εκτενώς στη Γη, έχει δημιουργήσει φανταστικά σχήματα στον Άρη, συμπεριλαμβανομένου ενός βράχου σε σχήμα λουλουδιού», συνεχίζει η δήλωση της αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος. Αυτές οι ανακαλύψεις δίνουν ελπίδα ότι μπορεί τελικά να υπήρχε ζωή στον Άρη.

Οι ανακαλύψεις του Curiosity

Το Curiosity της NASA κατέγραψε τον Ιούνιο εικόνες μιας γεωλογικής δομής - η οποία έχει ονομαστεί «ιστός αράχνης» λόγω του εντομοειδούς μοτίβου των κορυφογραμμών της. Παρόμοια με τον κοραλλιογενή βράχο, αυτοί οι «ιστοί αράχνης» δείχνουν επίσης ότι ο Άρης κάποτε είχε νερό στην επιφάνειά του.

«Οι εικόνες και τα δεδομένα που συλλέγονται εγείρουν ήδη νέα ερωτήματα σχετικά με το πώς άλλαζε η επιφάνεια του Άρη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια», δήλωσε η NASA σε προηγούμενη δήλωση. «Ο Κόκκινος Πλανήτης είχε κάποτε ποτάμια, λίμνες και πιθανώς έναν ωκεανό. Αν και οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι γιατί, το νερό του τελικά στέρεψε και ο πλανήτης μετατράπηκε στην ψυχρή έρημο που είναι σήμερα».

«Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μοτίβα σε σχήμα κουτιού δείχνουν ότι ακόμη και στη μέση αυτής της ξήρανσης, το νερό εξακολουθούσε να υπάρχει στο υπέδαφος, δημιουργώντας αλλαγές που παρατηρούνται σήμερα», δήλωσε η NASA.

Το Curiosity προσεδαφίστηκε το 2012 στον κρατήρα Gale του Άρη . Η αποστολή του, υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αεριώθησης της NASA στην Καλιφόρνια, είναι να εξερευνήσει την επιφάνεια του Άρη για ενδείξεις ότι υπήρξαν συνθήκες κατάλληλες για ζωή στο μακρινό παρελθόν.

Μέχρι στιγμής, το Curiosity έχει διανύσει περίπου 35 χιλιόμετρα από τα συνολικά 154 χιλιόμετρα πλάτους του κρατήρα. Η πορεία του είναι αργή και με πολλές στάσεις, καθώς πρέπει να τρυπά βράχους, να συλλέγει δείγματα και να καταγράφει δεδομένα.

Οι εξερευνήσεις του έχουν αποκαλύψει άφθονες αποδείξεις ότι κάποτε υπήρξε η δυνατότητα ύπαρξης ζωής στον Άρη, όπως μακριές αλυσίδες άνθρακα από βράχους ηλικίας 3,7 δισ. ετών και ενδείξεις ότι ο Άρης διέθετε κάποτε κύκλο άνθρακα.

Πηγή: iefimerida.gr