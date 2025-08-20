Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η ταχεία απώλεια πάγου της Ανταρκτικής, σημείο καμπής για το κλίμα, λένε οι επιστήμονες

Η ταχεία απώλεια του θαλάσσιου πάγου της Ανταρκτικής θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για το παγκόσμιο κλίμα, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα και απώλεια θαλάσσιας ζωής που είναι αδύνατο να αντιστραφεί, αναφέρει μια επιστημονική μελέτη.

Η μελέτη στο περιοδικό Nature είχε ως στόχο να περιγράψει με μεγάλη λεπτομέρεια, τις αλληλένδετες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Ανταρκτική, την παγωμένη αυτή ήπειρο στον Νότιο Πόλο του πλανήτη μας.

«Προκύπτουν στοιχεία για ταχείες αλλαγές στο περιβάλλον της Ανταρκτικής που έχουν αλληλοεπίδραση», αναφέρει.

Η μελέτη συγκέντρωσε δεδομένα από παρατηρήσεις, πυρήνες πάγου και ημερολόγια πλοίων για να καταγράψει τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στην περιοχή του θαλάσσιου πάγου.

