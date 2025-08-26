Γερμανία: Δικαστική ήττα για το Apple Watch - Το δικαστήριο της Φρανκφούρτης αποφάσισε ότι δεν είναι ουδέτερο σε άνθρακα

Την απόφαση να μην μπορεί η Apple να διαφημίζει το Apple Watch ως προϊόν «ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα» στη Γερμανία πήρε δικαστήριο της Φρανκφούρτης, που έκρινε ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές.

Η Apple προωθούσε το ρολόι διαδικτυακά ως το «πρώτο προϊόν ελεύθερο διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας». Ωστόσο, οι δικαστές έκριναν ότι ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος και αντιβαίνει το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Η Apple αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση, ωστόσο μπορεί να καταθέσει έφεση.

Η Apple βάσισε τον ισχυρισμό της για την ουδετερότητα άνθρακα σε ένα έργο που τρέχει στην Παραγουάη για να αντισταθμίζονται οι εκπομπές άνθρακα φυτεύοντας δέντρα ευκαλύπτου σε νοικιασμένη γη.

Ωστόσο, το δικαστήριο της Φρανκφούρτης έκρινε ότι η ενοικίαση για το 75% στην περιοχή του έργου δεν έχει διασφαλιστεί για πέραν του 2029 και ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την παράταση αυτών των συμβολαίων.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Deutsche Umwelthilfe (DUH), η οποία ήταν εκείνη που στράφηκε εναντίον της Apple, χαιρέτισε την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την επιτυχία κατά του «πράσινου ξεπλύματος», που αποτελεί τακτική μάρκετινγκ εταιρειών, οργανισμών ή κυβερνήσεων, που παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους ως περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα.

Πηγή: protothema.gr