Το Perseverance φωτογράφισε βράχο που μοιάζει με χελώνα στον κρατήρα Jezero

Ένα πρόσφατο κοντινό πλάνο από το ρόβερ Perseverance της NASA αποκαλύπτει έναν βράχο στην επιφάνεια του Άρη που θυμίζει χελώνα. Στην εικόνα φαίνεται η οδοντωτή άκρη ενός καφέ βράχου, η οποία μοιάζει με το κεφάλι χελώνας που προεξέχει από το καβούκι της.

Το Perseverance, ένας ρομποτικός εξερευνητής μεγέθους αυτοκινήτου, συνεχίζει την αποστολή του αναζητώντας ίχνη πιθανής αρχαίας ζωής στον Άρη. Στις 31 Αυγούστου, κατέγραψε τη συγκεκριμένη εικόνα, προσθέτοντας ακόμη ένα «παράξενο» εύρημα στη συλλογή του.

Το ρόβερ εκτοξεύτηκε το 2020 και προσγειώθηκε με επιτυχία στον πυθμένα του κρατήρα Jezero τον Φεβρουάριο του 2021. Από τότε έχει διανύσει πάνω από 37 χιλιόμετρα (23 μίλια) στην επιφάνεια του πλανήτη.

Η λήψη πραγματοποιήθηκε με το όργανο SHERLOC, το οποίο είναι τοποθετημένο στον ρομποτικό βραχίονα του Perseverance και προορίζεται για λεπτομερείς έρευνες της επιφάνειας. Σε συνεργασία με την κάμερα WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and eNgineering), μια κάμερα υψηλής ανάλυσης, καταγράφονται κοντινές εικόνες των γεωλογικών σχηματισμών.

Η μελέτη βράχων, χαλικιών και άλλων χαρακτηριστικών του τοπίου είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της ιστορίας του Άρη. Τα επιφανειακά μοτίβα δίνουν στοιχεία για τις γεωλογικές διεργασίες που διαμόρφωσαν τον πλανήτη, ενώ το σύστημα SHERLOC-WATSON προσφέρει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να τα αναλύσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

huffingtonpost.gr