Πτι μπερ (petit beurre): Το μπισκότο των παιδικών χρόνων μετρά 140 χρόνια ιστορίας

Υπάρχουν μπισκότα που τρώγονται, κι άλλα που διηγούνται τον χρόνο. Τα πτι μπερ (petit beurre) ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Μας αρέσει να έχουμε κρυμμένα στο ντουλάπι. Νοσταλγούμε κάπου – κάπου τη γεύση τους. Σκέτα, βουτηγμένα στο γάλα ή στον καφέ, μονά ή διπλά «σαν σάντουιτς» που κρύβουν ανάμεσά τους κρέμα, σοκολάτα, μαρμελάδα, ακόμα και λουκούμι. Τοποθετημένα επιμελώς σε μαμαδίστικα μπισκοτογλυκά, σπασμένα σε «μωσαϊκά», θρυμματισμένα σε παγωτά και κρέπες με σοκολάτα-μπανάνα. Αυτά είναι τα πτι μπερ των παιδικών μας χρόνων.





Η ιστορία των πτι μπερ

Ο εφευρέτης τους, Jean-Romain Lefèvre μεγάλωσε μέσα στις μυρωδιές του αλευριού και της βανίλιας, στο αρτοποιείο που διατηρούσε ο πατέρας του. Νέος ακόμα, ταξίδεψε στην Αγγλία για να σπουδάσει την τέχνη των βρετανικών μπισκότων. Επιστρέφοντας στη Νάντη, ο Jean-Romain Lefèvre γνώρισε την Pauline-Isabelle Utile και ερωτεύτηκαν χάρη στην κοινή τους αγάπη για την αρτοποιία.

Οι νόστιμες δημιουργίες τους γρήγορα έγιναν δημοφιλείς, κερδίζοντας εξαιρετική φήμη, και το 1882 η LU αναγνωρίστηκε επίσημα για την υπεροχή της με ένα χρυσό μετάλλιο στην Έκθεση της Νάντης. Τότε αγόρασε το κατάστημα των γονιών του και τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1886, παρουσίασε το Petit Beurre LU, το μπισκότο που θα γινόταν γαλλικό σύμβολο.

Ένα μικρό, βρώσιμο ημερολόγιο από βούτυρο και αλεύρι

Η ιδέα του ήταν εμπνευσμένη από την αγγλική παράδοση των tea biscuits, αλλά ήθελε να της δώσει γαλλική ταυτότητα. Δηλαδή κομψότητα, γεωμετρία, συμμετρία και ένα διακριτικό άρωμα βουτύρου. Η συνταγή είναι απλή και έχει μόνο τέσσερα υλικά: αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο, γάλα. Όμως, η σημειολογία του είναι πιο περίπλοκη.

Μοιάζει με γραμματόσημο ή σεμέν με τις δαντελωτές άκρες, που εξαιτίας της διόγκωσης θυμίζουν αυτιά. Το σχέδιο αποτελείται από 52 δόντια γύρω από την άκρη του μπισκότου που αντιπροσωπεύουν τις 52 εβδομάδες του έτους. Τα 4 αυτιά στις γωνίες των μπισκότων αντιπροσωπεύουν τις 4 εποχές και οι 24 μικρές τρύπες αντιπροσωπεύουν τις 24 ώρες της ημέρας. Ακόμη και η συσκευασία του κυκλοφόρησε σε πακέτα των 12 ή 24 μπισκότων, είχε μια ακόμη αναφορά στο ρολόι και στη ροή της ημέρας.

Με αυτό τον τρόπο, ο δημιουργός του ήθελε να δείξει ότι το petit beurre είναι ένα μπισκότο για κάθε μέρα του χρόνου, φτιαγμένο για να συνοδεύει τη ρουτίνα και τη ζωή.

Η επιτυχία δεν άρχισε να έρθει και ήταν τόσο μεγάλη που η LU καθιέρωσε το μπλε μεταλλικό κουτί με τα χρυσά μπισκότα, το οποίο έγινε σύμβολο της γαλλικής αστικής κουλτούρας του 20ού αιώνα.

Πηγή: cantina.protothema.gr