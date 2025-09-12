Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Τμ. Μετεωρολογίας, I.S.E.C.I., Αστεροσκοπείο Τροόδους

Μνημόνιο που αποσκοπεί στη μεταξύ τους συνεργασία υπέγραψαν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου το Τμήμα Μετεωρολογίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Interstellar Science, Educational and Cultural Institute (I.S.E.C.I.) και το Αστεροσκοπείο Τροόδους, στα πλαίσια της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Τμήμα Μετεωρολογίας "με την υπογραφή του μνημονίου, οι τρεις οργανισμοί θέτουν τις βάσεις για μια σταθερή και μακρόπνοη συνεργασία, που συνδυάζει τη μετεωρολογία, την αστρονομία και την επιστημονική εκπαίδευση και φιλοδοξεί να εμπνεύσει τις νεότερες γενιές, να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της Κύπρου στον τομέα των φυσικών επιστημών και να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο της κοινωνίας".

Το μνημόνιο "αποσκοπεί και στη συνεργασία των συμμετεχόντων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που ενώνουν τη μελέτη της ατμόσφαιρας και του διαστήματος με την εκπαίδευση και την ενημέρωση του κοινού".

Ειδικότερα, η ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων και θερινών σχολείων θα ενισχύσει την κατανόηση της μετεωρολογίας, της κλιματικής αλλαγής και της αστρονομίας από μαθητές, φοιτητές και πολίτες.

Παράλληλα, η υλοποίηση ερευνητικών συνεργασιών σε τομείς όπως η ατμοσφαιρική φυσική, η ηλιακή και διαστημική ακτινοβολία, καθώς και η αξιοποίηση δορυφορικών και τηλεσκοπικών δεδομένων, θα ενισχύσει την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική καινοτομία.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση "ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η μελέτη της δραστηριότητας και των επιπτώσεών της στην ατμόσφαιρα, τις επικοινωνίες και την καθημερινή ζωή, συμβάλλοντας στη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης".

Το μνημόνιο προβλέπει, επίσης, "την εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος δράσης για την προώθηση των σκοπών των τριών Μερών, στη βάση του κοινού συμφέροντος, της ισότητας και της αμοιβαιότητας".

Σημειώνεται ότι "μέσα από αυτές τις συνέργειες, η Κύπρος μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κόμβο γνώσης και να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα και πρωτοβουλίες".

Το Μνημόνιο υπογράφηκε, εκ μέρους του Τμήματος Μετεωρολογίας, από τον Διευθυντή του, Δρ. Φίλιππο Τύμβιο, εκ μέρους του Interstellar Science, Educational and Cultural Institute (I.S.E.C.I.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Αχιλλέα Κεντώνη και εκ μέρους του Αστεροσκοπείου Τροόδους, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Στέλιο Τρύφων.

Πηγή: ΚΥΠΕ