Φρούτα που τρώνε οι χιμπατζήδες έχουν αλκοόλ ίσο με δύο κοκτέιλ, λέει έρευνα

Τρώνε συνήθως μια ποσότητα που ισούται με περίπου το 10% του σωματικού τους βάρους καθημερινά

Άγριοι χιμπατζήδες που τρώνε φρούτα που έχουν υποστεί ζύμωση, φαίνεται να λαμβάνουν μια δόση αλκοόλ, ίσης με δύο κοκτέιλ, σύμφωνα με έρευνα.

Τα ώριμα φρούτα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διατροφής των άγριων χιμπατζήδων, καθώς τρώνε συνήθως μια ποσότητα που ισούται με περίπου το 10% του σωματικού τους βάρους καθημερινά.

Επειδή αυτά τα φρούτα συχνά υφίστανται φυσική ζύμωση, οι χιμπατζήδες καταναλώνουν μια εκπληκτική ποσότητα αλκοόλ, ισοδύναμη με δύο κοκτέιλ την ημέρα.

Ερευνητές μελέτησαν χιμπατζήδες σε δύο τοποθεσίες - μία στην Ουγκάντα στην Ανατολική Αφρική και μια άλλη στην Ακτή Ελεφαντοστού στη Δυτική Αφρική - και μέτρησαν την περιεκτικότητα σε αλκοόλ των ώριμων φρούτων που έχουν υποστεί ζύμωση και καταναλώνουν τακτικά οι χιμπατζήδες.

Οι επιστήμονες στη συνέχεια υπολόγισαν ότι οι χιμπατζήδες, με βάση τη συνήθη πρόσληψη τροφής τους, μπορεί να καταναλώνουν καθημερινά 14 γραμμάρια αιθανόλης, τον κύριο τύπο αλκοόλ που βρίσκεται στα αλκοολούχα ποτά.

ΚΥΠΕ

