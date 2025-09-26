Κύπριος έφτιαξε site για να διευκολύνει χιλιάδες πεζούς στο Λονδίνο

Στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, η σήραγγα του Γκρίνουιτς είναι από τους ελάχιστους δωρεάν τρόπους διάβασης του Τάμεση για πεζούς και όσους περνούν με το ποδήλατο στο χέρι. Όταν όμως χαλάει ένας από τους δύο ανελκυστήρες, το δίλημμα γίνεται σκληρό: περίπου 100 σκαλιά στη νότια πλευρά και 87 στη βόρεια.

Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο στο Politis to the Point: Cypriot Software Engineer Fixes Greenwich Lifts Problem - With an Online Tool

Η λύση

Ο Ανδρέας Νικολάου, που δημιούργησε το site greenwichlifts.co.uk, προσφέρει ζωντανή ενημέρωση για το αν οι ανελκυστήρες λειτουργούν. Ο στόχος είναι απλός: οι χρήστες να ξέρουν πριν κατέβουν τα σκαλιά αν θα βρουν ανελκυστήρα στην άλλη πλευρά, ή αν πρέπει να επιλέξουν άλλη διαδρομή.

«Έβλεπα ηλικιωμένους να κατεβαίνουν με το ασανσέρ, να φτάνουν απέναντι και να ανακαλύπτουν ότι εκεί δεν λειτουργεί», λέει. «Ή ανέβαιναν με το ζόρι, ή γύριζαν πίσω».

Το site κοστίζει στον δημιουργό του περίπου £8 τον χρόνο και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Η λογική είναι κοινοτική: απλό εργαλείο, άμεσο αποτέλεσμα.

Γιατί έχει σημασία

Η σήραγγα (σε λειτουργία από το 1902, μήκους 370 μ.) ενώνει το Γκρίνουιτς με το Isle of Dogs. Ακόμη και για νεότερους και γυμνασμένους, η ανάβαση με ποδήλατο στο χέρι είναι ταλαιπωρία. Για ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα ή γονείς με καρότσια, μπορεί να γίνει αποτρεπτική. Ο Ανδρέας Νικολάου, που μετακινείται καθημερινά ανάμεσα σε Canada Water και Canary Wharf, σημειώνει ότι σε αντίθεση με το κεντρικό/δυτικό Λονδίνο «εδώ δεν υπάρχει γέφυρα κάθε χιλιόμετρο», άρα η αξιοπιστία των ανελκυστήρων είναι κρίσιμη.

Πώς λειτουργεί και πώς βοηθάς

Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν την τρέχουσα κατάσταση των ανελκυστήρων και να συμβάλλουν με αναφορές, ώστε να διαμορφώνεται μια ‘crowdsourced’ (με βάση τους χρήστες) εικόνα σε πραγματικό χρόνο. «Κάτι απλό, με τις δεξιότητες που ήδη έχω, για να βοηθήσω κάποιον να μη χαραμίσει διαδρομή», τονίζει ο Ανδρέας.

Τι λέει ο Δήμος και τι ισχύει στη σήραγγα

Το Royal Borough of Greenwich αναγνωρίζει ότι το εκατονταετές κατασκευαστικό έργο απαιτεί εξειδικευμένη συντήρηση· καθώς οι ανελκυστήρες παλιώνουν, η απόδοση πέφτει και τα ειδικά ανταλλακτικά αργούν. Ο δήμος διαβεβαιώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα μέρη και θα προχωρήσουν επισκευές. Στη σήραγγα του Γκρίνουιτς (και του Woolwich) η ποδηλασία απαγορεύεται· η διέλευση γίνεται με το ποδήλατο στο χέρι.

Μικρή τεχνολογία, απτό αποτέλεσμα

Από μια προσωπική ιδέα σε δημόσιο όφελος: το site του Ανδρέα Νικολάου δείχνει πώς η στοχευμένη, χαμηλού κόστους ψηφιακή λύση μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα της πόλης, και να γλιτώσει σε πολλούς μια άσκοπη, κουραστική ανάβαση.

Το διαδικτυακό εργαλείο και η ιδέα του Ανδρέα Νικολάου παρουσιάστηκαν πρώτα από τα MyLondon και BBC News.*