Το Robotex MRC Cyprus 2025 αναδεικνύει τα ταλέντα στη ρομποτική

Άλλη μια καθόλα επιτυχημένη Τελετή Βράβευσης Robotex MRC 2025 διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής (Cyprus Computer Society -CCS) και φιλοξενήθηκε από την Τράπεζα Κύπρου στις 15 Οκτωβρίου 2025.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν οι νικητές και οι νικήτριες του 8ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Ρομποτικής Robotex και του 2ου Διαγωνισμού Αθλητικής Ρομποτικής MRC (Minoan RobotSports Competition) που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα, υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κου Νίκου Χριστοδουλίδη τον περασμένο Ιoύνιο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η κα Κωνσταντίνα Αχιλλέως, Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας (ΟΝΕΚ), που είναι εκ των συνδιοργανωτών του Robotex MRC Cyprus. Χαιρετισμό απηύθυνε, εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, η κα Μαριλένα Παρασκευά, Προϊσταμένη των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων. Το ΙδΕΚ και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στηρίζουν τη διοργάνωση ως diamond sponsor συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της τεχνολογικής προόδου στον τόπο μας.

Περισσότεροι από 400 παρευρισκόμενοι, πριν την έναρξη της τελετής, είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν στο ΑΙ Photobooth και να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς JOEY Memory Game και επίλυσης Κύβου Rubic, όλα προσφορά της Τράπεζας Κύπρου. Τους νικητές των διαγωνισμών ανακοίνωσε η κα Έλλη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση των Ευρωπαϊκών έργων στα οποία εμπλέκεται το CCS. Όπως σημείωσε ο Λειτουργός Έργων του Συνδέσμου κος Τουμαζής Τουμαζή, μέσα από τα έργα το CCS υλοποιεί δράσεις για προώθηση και αναβάθμιση του κλάδου ΤΠΕ στη χώρα μας προς όλους τους κατοίκους χωρίς ηλικιακές, φυλετικές ή εθνοτικές διακρίσεις. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η Βράβευση εθελοντών από τον Πρόεδρο του CCS κο Αντρέα Λούτσιο. Φέτος, βραβεύτηκαν άτομα που προσφέρουν πολύτιμο χρόνο και γνώσεις για τους διαγωνισμούς ρομποτικής του CCS από την πρώτη χρονιά διοργάνωσης Robotex Cyprus, το 2017. Βραβεύτηκαν επίσης οι προπονητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί για την αφοσίωση, καθοδήγηση και έμπνευση που προσφέρουν στους μαθητές τους.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης βέβαια ήταν οι 180 ρομποτίστριες και ρομποτιστές, μαθητές, μαθήτριες, φοιτήτριες, φοιτητές και ενήλικες που διακρίθηκαν με τις ομάδες τους στην τελική φάση για πάνω από 25 διαφορετικές προκλήσεις του διαγωνισμού!

Τα βραβεία, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τη Robo, απονεμήθηκαν από εκπροσώπους των φορέων που στηρίζουν τη διοργάνωση. Συνεργάτες όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το IET Cyprus, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και το ΕΤΕΚ. Η ECCOMBX που από φέτος ενδυναμώνει τις δράσεις του CCS, η Τράπεζα Κύπρου και οι εταιρίες XM, Neapolis, Hellas Sat, Kardex, ICDL, Novatex, ZEBRA και Netinfo. Σημειώνεται ότι μαθητές λυκείου παρέλαβαν υποτροφίες που προσφέρθηκαν από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια NUP, EUC, UNIC, UoL, Frederick, UCLan και AUB Mediteraneo.

Σημαντικό γεγονός ότι αρκετοί από τους νικητές ρομποτιστές που βραβεύθηκαν, θα ταξιδέψουν το Δεκέμβριο στην Εσθονία για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Robotex International και οι νικητές των προκλήσεων MRC θα συμμετέχουν με τη Κυπριακή σημαία στην αντίστοιχη διεθνή διοργάνωση MRC Global Olympiad που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στην Κρήτη. Ευχόμαστε ότι θα συνεχίσουν την παράδοση συλλογής διεθνών βραβείων καθιερώνοντας τη δυναμική παρουσία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή εκπαιδευτικής ρομποτικής!

Μέχρι την επόμενη διοργάνωση Robotex MRC Cyprus που θα γίνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνη 2026, το Cyprus Computer Society διοργανώνει τους διαγωνισμούς της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, όπως ο διαγωνισμός Bebras και η Ολυμπιάδα Πληροφορικής ενώ προκηρύχθηκε και το FIRST® LEGO®League με θέμα την αρχαιολογία! Επίσης την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχτούμε συμμετέχοντες από εννέα χώρες, που θα ταξιδέψουν στη Λάρνακα για να λάβουν μέρος στην Junior Βαλκανιάδα Πληροφορικής (JBOI).

Για πληροφορίες για όλες τις δράσεις του CCS επισκεφτείτε τη σελίδα του www.ccs.org.cy και επικοινωνήστε στο 22460680.