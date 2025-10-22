Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως 3 ερευνητές του κέντρου Ερατοσθένης (φώτος)

Στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες κατατάξεις του Πανεπιστημίου Stanford, συμπεριλαμβάνονται τρεις ερευνητές του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, ο Διευθυντής του, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, ο Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, και ο Δρ. Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, Αναπληρωτής Συντονιστής του τμήματος ανάλυσης γεωδεδομένων, συμπεριλήφθηκαν στην τιμητική κατάταξη.

Διευθυντής του κέντρου Ερατοσθένης, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής

Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Δρ. Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, Αναπληρωτής Συντονιστής του Τμήματος Ανάλυσης Γεωδεδομένων

Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι οι λίστες καταρτίζονται ετησίως από την ομάδα του Καθηγητή John P. A. Ioannidis στο Πανεπιστήμιο Stanford, με βάση δεδομένα από τη βάση Scopus, και περιλαμβάνουν τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των πλέον αναγνωρισμένων ερευνητών στο εκάστοτε υποπεδίο τους, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε επιστημονικά άρθρα.

«Η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της επιστημονικής αριστείας και διεθνούς απήχησης του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας, της παρατήρησης Γης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για το περιβάλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία για τους ερευνητές μας, αλλά και συλλογική αναγνώριση της αφοσίωσης, της καινοτομίας και της επιστημονικής συνεισφοράς ολόκληρης της ομάδας του ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ», σημειώνει ο Καθηγητής Διοφάντος Χατζημιτσής, προσθέτοντας ότι «αποδεικνύει ότι η Κύπρος ενισχύει σταθερά τη θέση της στη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ