Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Στη λίστα κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως 3 ερευνητές του κέντρου Ερατοσθένης (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι λίστες καταρτίζονται ετησίως από την ομάδα του Καθηγητή John P. A. Ioannidis στο Πανεπιστήμιο Stanford, με βάση δεδομένα από τη βάση Scopus, και περιλαμβάνουν τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία.

Στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες κατατάξεις του Πανεπιστημίου Stanford, συμπεριλαμβάνονται τρεις ερευνητές του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, ο Διευθυντής του, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, ο Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, και ο Δρ. Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, Αναπληρωτής Συντονιστής του τμήματος ανάλυσης γεωδεδομένων, συμπεριλήφθηκαν στην τιμητική κατάταξη.

 

 

Διευθυντής του κέντρου Ερατοσθένης, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής
Δρ. Κυριάκος Θεμιστοκλέους, Επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Δρ. Μιχάλης Μαυροβουνιώτης, Αναπληρωτής Συντονιστής του Τμήματος Ανάλυσης Γεωδεδομένων

Σημειώνεται στην ανακοίνωση ότι οι λίστες καταρτίζονται ετησίως από την ομάδα του Καθηγητή John P. A. Ioannidis στο Πανεπιστήμιο Stanford, με βάση δεδομένα από τη βάση Scopus, και περιλαμβάνουν τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως από όλα τα επιστημονικά πεδία, καθώς και το 2% των πλέον αναγνωρισμένων ερευνητών στο εκάστοτε υποπεδίο τους, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον πέντε επιστημονικά άρθρα. 

«Η διεθνής αυτή διάκριση αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της επιστημονικής αριστείας και διεθνούς απήχησης του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας, της παρατήρησης Γης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων για το περιβάλλον», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία για τους ερευνητές μας, αλλά και συλλογική αναγνώριση της αφοσίωσης, της καινοτομίας και της επιστημονικής συνεισφοράς ολόκληρης της ομάδας του ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ», σημειώνει ο Καθηγητής Διοφάντος Χατζημιτσής, προσθέτοντας ότι «αποδεικνύει ότι η Κύπρος ενισχύει σταθερά τη θέση της στη διεθνή επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΣΤΗΜΗΚΥΠΡΟΣΤΕΠΑΚ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα