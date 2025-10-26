InSaviour App: Πώς μία εφαρμογή στο κινητό μπορεί να σώσει τη ζωή μίας γυναίκας

Μετά τις τρεις καταγγελίες για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στον παραλιακό πεζόδρομο Αγίου Τύχωνα στη Λεμεσό, με έναν 24χρονο να έχει συλληφθεί από την Αστυνομία, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μπαίνει ξανά η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για προστασία των γυναικών θυμάτων έμφυλης ή άλλης βίας. Στο πλαίσιο αυτό ο «Π» παρουσιάζει μία καινοτόμο εφαρμογή η οποία προσφέρει άμεση βοήθεια και ένα ασφαλές δίκτυο προστασίας για τις γυναίκες. Ιδρύτρια της εφαρμογής είναι η Κύπρια Δήμητρα Ανδρέου. Όπως η ίδια λέει σε συνέντευξή της στον «Π», με την ιδέα αυτή κατέκτησε την πρώτη θέση σε Hackathon στην Ισπανία εκπροσωπώντας την Κύπρο κι επιλέχθηκε στους TOP15 Ευρωπαίους στα World Summit Awards στην Αυστρία, όπου επίσης εκπροσώπησε την Κύπρο. Διηγείται στον «Π» το ταξίδι της InSaviour App, όπως ονομάζεται η εφαρμογή, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την επίσημη κυκλοφορία της πριν μερικές εβδομάδες.

Με το πάτημα ενός κουμπιού

«Πρόκειται για μια κοινωνική startup και μια καινοτόμο εφαρμογή, αναγνωρισμένη στην Ευρώπη και διεθνώς. Είναι η πρώτη εφαρμογή που προσφέρει άμεση και έμπρακτη βοήθεια όταν μία γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο», αναφέρει κι εξηγεί: «Όταν μια γυναίκα κινδυνεύει, με το πάτημα ενός κουμπιού συνδέεται αμέσως με ολόκληρο τον επαληθευμένο γυναικείο περίγυρό της. Οι γυναίκες που ειδοποιούνται λαμβάνουν χάρτη πλοήγησης με την τοποθεσία της και ανοίγεται ένα ομαδικό chat μεταξύ όλων, ώστε να υπάρξει συντονισμένη βοήθεια. Επίσης, με το SOS (High Alert) μπορείς να ειδοποιήσεις και τους δικούς σου ανθρώπους. Ακόμη κι αν δεν έχουν την εφαρμογή, θα λάβουν SMS στο κινητό τους. Εκεί μπορείς να συμπεριλάβεις και άντρες της επιλογής σου στις επαφές εκτάκτου ανάγκης».

Έπειτα υπάρχει το Medium Alert, το λεγόμενο κουμπί συνοδείας. Είναι για περιπτώσεις που μία γυναίκα δεν βρίσκεται σε κατάσταση άμεσης ανάγκης «αλλά θέλει μια αίσθηση ασφάλειας. Για παράδειγμα, όταν είσαι στο μετρό ή περπατάς το βράδυ προς το σπίτι σου και νιώθεις ανασφάλεια. Η ενεργοποίηση γίνεται μέσω ανάρτησης ενός πρότυπου μηνύματος ή με δικό σου κείμενο. Μόλις δημοσιευτεί, οι κοντινές χρήστριες της InSaviour ειδοποιούνται και μπορούν να απαντήσουν «Έρχομαι προς τα εκεί», δημιουργώντας αίσθηση άμεσης υποστήριξης και γυναικείας αλληλεγγύης».

Το τρίτο επίπεδο, συνεχίζει η κ. Ανδρέου, είναι ο ιδιωτικός συναγερμός, όπου στέλνεται αυτόματα μήνυμα μόνο στις επαφές εκτάκτου ανάγκης, χωρίς να ειδοποιηθεί το δίκτυο της InSaviour.

Εν ολίγοις, τα τρία επίπεδα προστασίας που προσφέρει το App είναι:

- High Alert (SOS): Ειδοποιεί τις κοντινές γυναίκες της κοινότητας και τις επαφές εκτάκτου ανάγκης.

- Medium Alert: Ειδοποιεί μόνο το δίκτυο της InSaviour.

- Ιδιωτικός συναγερμός: Ειδοποιεί μόνο τις προσωπικές επαφές εκτάκτου ανάγκης.

Ασφαλής και ελεγχόμενη

«Η εφαρμογή παρέχει επίσης πρόσβαση σε ενημερωτικά άρθρα, βίντεο αυτοάμυνας, σελίδα κοινότητας για ανώνυμες αναρτήσεις και expert chats για υποστήριξη από ειδικούς», προσθέτει η Δήμητρα Ανδρέου. «Το σύστημα ταυτοποίησης διασφαλίζει ότι μπορούν να εγγραφούν μόνο γυναίκες άνω των 18 ετών. Η ταυτοποίηση είναι αυτοματοποιημένη, όπως στη Revolut, εξασφαλίζοντας ότι η κοινότητα είναι ασφαλής και ελεγχόμενη. Η ενεργοποίηση των SOS μπορεί να γίνει και μέσω του widget στην αρχική οθόνη του κινητού, για αμεσότητα. Κάθε φορά που ανοίγεις την εφαρμογή απαιτείται ταυτοποίηση με Face ID ή passcode, για προστασία προσωπικών δεδομένων».

Όπως τονίζει η εφευρέτρια, «για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή, χρειάζεται κοινότητα. Δηλαδή, να υπάρχουν γυναίκες συνδεδεμένες μεταξύ τους σε κάθε περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο. Όταν πατήσεις το κουμπί ενεργοποιείται η κοινότητα μέσα στο δικό σου περιβάλλον (emergency contacts). Αν γυναίκες σε άλλες χώρες την κατεβάσουν, μπορούν να προσκαλέσουν φίλες τους ώστε να δημιουργηθεί τοπικό δίκτυο».

Όπως εξηγεί, ο στόχος είναι η μείωση της έμφυλης βίας διεθνώς. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο App Store και μέσα στον Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει και στο Google Play. «Το σύνθημά μας είναι #ΑρχίζουμεΜαζί γιατί αρχίζει με εμάς, τις γυναίκες».

Μετά από μία γυναικοκτονία

Η ιδέα γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2021, μετά τη γυναικοκτονία της 33χρονης Σάρα Έβεραρντ. Η Σάρα περπατούσε μόνη της προς το σπίτι της στο Λονδίνο όταν έπεσε θύμα ενός άνδρα αστυνομικού εκτός υπηρεσίας. «Τότε γεννήθηκε η σκέψη ότι η βοήθεια πρέπει να έρχεται αμέσως, όταν μια γυναίκα κινδυνεύει, και όχι μετά το περιστατικό. Στο μέλλον, η InSaviour φιλοδοξεί να συνεργάζεται απευθείας με την Αστυνομία αλλά αυτό απαιτεί σωστό σχεδιασμό», λέει η κ. Ανδρέου αναφερόμενη στα μελλοντικά της σχέδια για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των λύσεων που παρέχει η εφαρμογή.

Η εφαρμογή λειτουργεί με μικρή συνδρομή της τάξης των τριών ευρώ τον μήνα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ασφάλεια της πλατφόρμας. «Η προτεραιότητα είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος και όχι το κέρδος», τονίζει η Δήμητρα Ανδρέου, προσθέτοντας πως «η εφαρμογή έχει κυκλοφορήσει μόλις δέκα μέρες τώρα και τα σχόλια είναι εξαιρετικά. Στην αρχή υπήρχε δισταγμός λόγω της συνδρομής αλλά πλέον οι γυναίκες κατανοούν τη σημασία της εφαρμογής και την κατεβάζουν. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Η επόμενη έκδοση της εφαρμογής θα περιλαμβάνει περισσότερες λειτουργίες και βελτιώσεις», καταλήγει η κ. Ανδρέου, η οποία εκτός από το InSaviour App ασχολείται με τη διοργάνωση μαθημάτων αυτοάμυνας στην Κύπρο και στην Ελλάδα.