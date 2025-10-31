Αποσύρεται iPhone από την αγορά: Εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας -Ποιο μοντέλο είναι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Εκτελεστική Απόφαση 2025/1760 της 19ης Αυγούστου 2025, επέβαλε το μέτρο της απόσυρσης του κινητού τηλεφώνου με ονομασία iPhone 12 A2403, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Apple Inc.

Η απόφαση αυτή βασίστηκε σε δοκιμές και σε ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence Nationale des Fréquences - ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν.

Οι μετρήσεις έδειξαν υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (αρ. 2014/53/EU-F-231005-14771), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (άρθρο 3.1.α). Ειδικότερα, οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, κάτι που σημαίνει πως η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό.

Κατά συνέπεια, επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του προϊόντος από τη γαλλική αγορά.

Εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών, υπεβλήθη ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation - ComReg), με αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union - OJEU), το μέτρο απόσυρσης που έλαβε η ANFR θεωρείται δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

