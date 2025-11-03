Γνωρίστε τον «Τεύκρο»! Δείτε τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο (φωτογραφία)

Ο πολιτισμός συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και η παράδοση συνομιλεί με την καινοτομία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρουσιάζει σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, τον «Τεύκρο», τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρέας Πατσαλίδης» στη Λευκωσία.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, αποτέλεσμα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο «Τεύκρος» αποτελεί ψηφιακό ξεναγό, ο οποίος αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους επισκέπτες του Μουσείου, απαντώντας σε ερωτήσεις, εξηγώντας εκθέματα και προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης — στα ελληνικά και αγγλικά.

Τη διάσκεψη θα τιμήσει με την παρουσία της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου.

Γνωρίστε τον Τεύκρο!