Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Γνωρίστε τον «Τεύκρο»! Δείτε τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη στον κόσμο (φωτογραφία)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο «Τεύκρος» αποτελεί ψηφιακό ξεναγό, ο οποίος αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους επισκέπτες του Μουσείου.

Ο πολιτισμός συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και η παράδοση συνομιλεί με την καινοτομία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρουσιάζει σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, τον «Τεύκρο», τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ανδρέας Πατσαλίδης» στη Λευκωσία.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, αποτέλεσμα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας που συνδυάζει την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου με τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο «Τεύκρος» αποτελεί ψηφιακό ξεναγό, ο οποίος αλληλεπιδρά σε πραγματικό χρόνο με τους επισκέπτες του Μουσείου, απαντώντας σε ερωτήσεις, εξηγώντας εκθέματα και προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης — στα ελληνικά και αγγλικά.

Τη διάσκεψη θα τιμήσει με την παρουσία της η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ. Αθηνά Μιχαηλίδου.

Γνωρίστε τον Τεύκρο!

Tags

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΥΠΡΟΣΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα