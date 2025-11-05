Η AWS και η OpenAI ανακοινώνουν πολυετή στρατηγική συνεργασία

H Amazon Web Services (AWS) και η OpenAI ανακοίνωσαν μια πολυετή στρατηγική συνεργασία, μέσω της οποίας η AWS θα προσφέρει την πρωτοποριακή της υποδομή για την εκτέλεση και την ανάπτυξη των βασικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) της OpenAI, με άμεση ισχύ. Η νέα αυτή συμφωνία, ύψους 38 δισ. δολαρίων, προβλέπεται να επεκτείνεται σταδιακά μέσα στα επόμενα επτά χρόνια. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η OpenAI θα έχει πρόσβαση στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος της AWS, που περιλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες προηγμένες GPU της NVIDIA και δυνατότητα επέκτασης σε δεκάδες εκατομμύρια CPU, ώστε να υποστηριχθεί η ταχεία ανάπτυξη των “agentic” εφαρμογών ΤΝ. Η AWS διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία στη λειτουργία υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας — με υπολογιστικά clusters που ξεπερνούν τις 500.000 μονάδες επεξεργασίας. Ο συνδυασμός της δεσπόζουσας θέσης της AWS στις υποδομές cloud και των πρωτοποριακών τεχνολογιών της OpenAI στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει σε εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο να συνεχίσουν να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες του ChatGPT.

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης έχει δημιουργήσει πρωτοφανή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ. Καθώς οι κορυφαίοι πάροχοι μοντέλων επιδιώκουν να ανεβάσουν τα συστήματά τους σε νέα επίπεδα ευφυΐας, στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς την AWS, αξιοποιώντας την απόδοση, την κλίμακα και την ασφάλεια που αυτή προσφέρει. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η OpenAI θα ξεκινήσει άμεσα να χρησιμοποιεί την υπολογιστική ισχύ της AWS, με στόχο όλη η νέα χωρητικότητα να έχει αναπτυχθεί έως το τέλος του 2026, ενώ προβλέπεται περαιτέρω επέκταση μέσα στο 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Η υποδομή που αναπτύσσει η AWS για την OpenAI διαθέτει έναν εξελιγμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, βελτιστοποιημένο για μέγιστη αποδοτικότητα και απόδοση στην επεξεργασία εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Η διασύνδεση των NVIDIA GPU – τόσο των GB200 όσο και των GB300 – μέσω των Amazon EC2 UltraServers στο ίδιο δίκτυο εξασφαλίζει χαμηλή καθυστέρηση (low latency) και υψηλές επιδόσεις σε όλα τα διασυνδεδεμένα συστήματα, επιτρέποντας στην OpenAI να εκτελεί τις εφαρμογές της με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα. Τα υπολογιστικά clusters έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζουν διαφορετικά είδη εργασιών, από την εξυπηρέτηση αιτημάτων για το ChatGPT έως την εκπαίδευση των μελλοντικών μοντέλων, προσφέροντας παράλληλα ευελιξία προσαρμογής στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της OpenAI.

«Η κλιμάκωση της πρωτοποριακής Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί τεράστια και αξιόπιστη υπολογιστική ισχύ», δήλωσε ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman. «Η συνεργασία μας με την AWS ενισχύει το διευρυμένο οικοσύστημα υπολογιστικών υποδομών που θα τροφοδοτήσει τη νέα αυτή εποχή και θα προσφέρει τις προηγμένες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους».

«Καθώς η OpenAI συνεχίζει να διευρύνει τα όρια του δυνατού, η υποδομή κορυφαίας ποιότητας της AWS θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των φιλοδοξιών της στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Matt Garman, Διευθύνων Σύμβουλος της AWS. «Το εύρος και η άμεση διαθεσιμότητα της βελτιστοποιημένης υπολογιστικής ισχύος αποδεικνύουν γιατί η AWS βρίσκεται σε μοναδική θέση να υποστηρίξει τα εκτεταμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης της OpenAI».

Η ανακοίνωση αυτή συνεχίζει τη συνεργασία των δύο εταιρειών με στόχο την παροχή πρωτοποριακής τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης που ωφελεί οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, τα foundation models της OpenAI έγιναν διαθέσιμα στο Amazon Bedrock, προσφέροντας επιπλέον επιλογές μοντέλων σε εκατομμύρια πελάτες της AWS. Η OpenAI έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς παρόχους διαθέσιμων μοντέλων στο Amazon Bedrock, με χιλιάδες εταιρείες — ανάμεσά τους οι Bystreet, Comscore, Peloton, Thomson Reuters, Triomics και Verana Health — να αξιοποιούν τα μοντέλα της για agentic ροές εργασίας, προγραμματισμό, επιστημονική ανάλυση, επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και πολλά ακόμη.

Για να ξεκινήσετε με τα foundation models ανοιχτής πρόσβασης της OpenAI στο Amazon Bedrock, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://aws.amazon.com/bedrock/openai