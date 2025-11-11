Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η πολυγλωσσία καθυστερεί τη γήρανση, σύμφωνα με έρευνα

Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι το να μιλά κάποιος περισσότερες γλώσσες καθυστερεί την γήρανση με την πάροδο του χρόνου

Η πολυγλωσσία μπορεί να  μειώσει τον κίνδυνο επιταχυνόμενης γήρανσης, σύμφωνα με δεδομένα από περισσότερα από 86.000 άτομα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες που δημοσιεύθηκαν στο Nature Aging.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η προώθηση της πολυγλωσσίας θα μπορούσε να υποστηρίξει στρατηγικές υγιούς γήρανσης σε επίπεδο πληθυσμού.

Οπως αναφέρει το Nature Aging, η γήρανση αποτελεί μια σημαντική παγκόσμια πρόκληση για την υγεία, που συνδέεται με τη γνωστική παρακμή και τις λειτουργικές βλάβες. Ο εντοπισμός προστατευτικών παραγόντων αποτελεί επομένως σημαντική προτεραιότητα. 

Στην νέα έρευνα, ο Agustin Ibañez και οι συνεργάτες του ανέλυσαν δεδομένα από 86.149 συμμετέχοντες ηλικίας 51-90 ετών σε 27 ευρωπαϊκές χώρες για να εκτιμήσουν εάν η γήρανση ήταν ταχύτερη ή πιο αργή από το αναμενόμενο με βάση παράγοντες υγείας και τρόπου ζωής.

Διαπίστωσαν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν μόνο μία γλώσσα είχαν περίπου διπλάσιες πιθανότητες να βιώσουν επιταχυνόμενη γήρανση, ενώ τα πολύγλωσσα άτομα είχαν κατά μέσο όρο περίπου τις μισές πιθανότητες. Οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι το να μιλά κάποιος περισσότερες γλώσσες καθυστερεί την γήρανση με την πάροδο του χρόνου. 

Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να διαμορφώσουν εκπαιδευτικές και δημόσιες πολιτικές υγείας που αποσκοπούν στην προώθηση της γνωστικής ανθεκτικότητας και της λειτουργικής ικανότητας σε ηλικιωμένους πληθυσμούς, προτείνουν οι συγγραφείς, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

ΚΥΠΕ

