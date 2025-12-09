Βιονικό χέρι σε 45χρονο - Ο Δρ Στέλιος Χατζηχριστοφή για την πρωτοποριακή επέμβαση στην Κύπρο

Μια από τις πιο πρωτοποριακές χειρουργικές επεμβάσεις που έχουν γίνει στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε στο American Medical Center, δίνοντας σε 45χρονο πολυτραυματία την προοπτική να αποκτήσει ξανά λειτουργικό άνω άκρο. Για τη διαδικασία και τις προκλήσεις μίλησε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και την εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» ο ειδικός ορθοπεδικός χειρουργός Δρ Στέλιος Χατζηχριστοφή, ο οποίος πραγματοποίησε την επέμβαση.

Ο ασθενής, 45 ετών, είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα. «Ήταν πολυτραυματίας, με πολλά κατάγματα. Ταυτόχρονα είχε χάσει το χέρι του με πολύ άσχημο τρόπο, σε σημείο που δεν μπορούσε να επανατοποθετηθεί, εξήγησε ο Δρ Χατζηχριστοφή. Τις πρώτες δύο εβδομάδες χρειάστηκαν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, με κύριο στόχο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του ασθενούς και να αποφευχθεί η μόλυνση - κάτι που τελικά επετεύχθη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είπε, ήταν ότι «το οστό στο σημείο του ακρωτηριασμού ήταν πολύ κοντό», μειώνοντας τις επιλογές για συμβατική προσθετική λύση.

Η νέα μέθοδος

Μπροστά στο αδιέξοδο, η ιατρική ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει σε μια καινούρια μέθοδο, γνωστή ως οστεοενσωματούμενη βιονική πρόθεση. «Τοποθετούμε έναν ειδικό μεταλλικό κύλινδρο μέσα στο κόκκαλο. Ένα μέρος του εμφυτεύματος προεξέχει από το δέρμα και εκεί κουμπώνει -με ένα ‘κλικ’- το βιονικό χέρι», ανέφερε ο γιατρός. Η πρόθεση λειτουργεί μέσω ηλεκτροδίων που “διαβάζουν” τους μύες του ασθενούς, επιτρέποντας βασικές κινήσεις. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο είδος προσθετικού χεριού. Δίνει δυνατότητες που μέχρι πρόσφατα ήταν αδύνατες», σημείωσε.

Η δύσκολη έγκριση και η συμβολή του ΚΕΟ

Η ομάδα προχώρησε στην επιλογή μετά από σειρά ενεργειών και επιστολών προς το Υπουργείο Υγείας. «Αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια και να προωθήσουμε τη λύση που ήταν ίσως η μοναδική με κάποια ελπίδα. Ειλικρινά δεν πιστεύαμε ότι θα εγκριθεί», ανέφερε ο Δρ Χατζηχριστοφή. Το προσθετικό χέρι κατασκευάστηκε από το Κέντρο Ορθοπεδικών Εφαρμογών (ΚΕΟ), το οποίο ανέλαβε και την εξειδικευμένη εκπαίδευση του ασθενούς τους τελευταίους τρεις μήνες, ώστε να μάθει σταδιακά να το χειρίζεται.

Τα επόμενα βήματα

Η πλήρης αξιολόγηση της επιτυχίας του εγχειρήματος θα χρειαστεί χρόνο. «Σε έξι μήνες θα μπορούμε να μιλήσουμε με σιγουριά για το πόσο πετυχημένο είναι το αποτέλεσμα», είπε ο γιατρός, τονίζοντας ότι ήδη ο ασθενής βρίσκεται σε διαδικασία προοδευτικής φόρτισης του εμφυτεύματος ώστε να περάσει, στο επόμενο στάδιο, στη μόνιμη προσαρμογή του βιονικού άκρου. Η περίπτωση αποτελεί ορόσημο για την κυπριακή ορθοπεδική χειρουργική, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο σύγχρονες και λειτουργικές λύσεις σε ασθενείς με ακρωτηριασμό.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Δρ Στέλιου Χατζηχριστοφή στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ 09-12-2025