Ανακαλύφθηκε πιθανώς η πιο ογκώδης μαύρη τρύπα που έχει εντοπιστεί ποτέ

Ο κοσμικός γίγαντας των 36 δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών εντοπίστηκε στον γαλαξία Cosmic Horseshoe με τη βοήθεια βαρυτικού εστιασμού και αστρικής κινηματικής

Οι αστρονόμοι ανακάλυψαν φέτος πιθανώς την πιο ογκώδη μαύρη τρύπα που έχει εντοπιστεί ποτέ.

Ο κοσμικός γίγαντας βρίσκεται κοντά στο θεωρητικό ανώτατο όριο του τι είναι δυνατό στο σύμπαν και είναι 10.000 φορές βαρύτερος από τη μαύρη τρύπα στο κέντρο του δικού μας Γαλαξία. Υπάρχει σε έναν από τους πιο ογκώδεις γαλαξίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ - το Κοσμικό Πέταλο - ο οποίος είναι τόσο μεγάλος που παραμορφώνει τον χωροχρόνο και παραμορφώνει το φως που περνάει από ένα γαλαξία σε έναν γιγάντιο δακτύλιο του Αϊνστάιν σε σχήμα πετάλου. Τέτοιο είναι το μέγεθος της υπερμεγέθους μαύρης τρύπας, που ισοδυναμεί με 36 δισεκατομμύρια ηλιακές μάζες, σύμφωνα με μια νέα εργασία που δημοσιεύτηκε στο Monthly Notices της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας.

Πιστεύεται ότι κάθε γαλαξίας στο σύμπαν έχει μια υπερμεγέθη μαύρη τρύπα στο κέντρο του και ότι οι μεγαλύτεροι γαλαξίες φιλοξενούν μεγαλύτερες, γνωστές ως υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες.

«Αυτή είναι μια από τις 10 πιο ογκώδεις μαύρες τρύπες που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ και πιθανότατα η πιο ογκώδης», δήλωσε ο ερευνητής καθηγητής Thomas Collett, του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ.

«Οι περισσότερες από τις άλλες μετρήσεις μάζας μαύρων τρυπών είναι έμμεσες και έχουν αρκετά μεγάλες αβεβαιότητες, επομένως δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποια είναι η μεγαλύτερη. Ωστόσο, έχουμε πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα για τη μάζα αυτής της μαύρης τρύπας χάρη στη νέα μας μέθοδο».

Οι ερευνητές ανίχνευσαν τη μαύρη τρύπα Cosmic Horseshoe χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό βαρυτικού εστιασμού και αστρικής κινηματικής (η μελέτη της κίνησης των αστεριών μέσα στους γαλαξίες και η ταχύτητα και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται γύρω από τις μαύρες τρύπες). Το τελευταίο θεωρείται ως το χρυσό πρότυπο για τη μέτρηση των μαζών των μαύρων τρυπών, αλλά δεν λειτουργεί πραγματικά έξω από το πολύ κοντινό σύμπαν, επειδή οι γαλαξίες φαίνονται πολύ μικροί στον ουρανό για να προσδιορίσουν την περιοχή όπου βρίσκεται μια υπερμεγέθης ή υπερμεγέθης μαύρη τρύπα.

Η προσθήκη του βαρυτικού εστιασμού βοήθησε την ομάδα «να προχωρήσει πολύ πιο μακριά στο σύμπαν», δήλωσε ο καθηγητής Collett.

«Εντοπίσαμε την επίδραση της μαύρης τρύπας με δύο τρόπους – αλλάζει την πορεία που ακολουθεί το φως καθώς ταξιδεύει δίπλα από τη μαύρη τρύπα και προκαλεί την εξαιρετικά γρήγορη κίνηση των αστεριών στις εσωτερικές περιοχές του γαλαξία που την φιλοξενεί (σχεδόν 400 χλμ./δευτ.). Συνδυάζοντας αυτές τις δύο μετρήσεις, μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η μαύρη τρύπα είναι πραγματική», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

