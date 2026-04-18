LinkedIn: Αυτή είναι η κορυφαία ειδικότητα για νέους εργαζόμενους σήμερα

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μεταβάλλει την αγορά εργασίας, με ορισμένες θέσεις να υποχωρούν και νέες ειδικότητες, όπως οι μηχανικοί ΑΙ, να καταγράφουν ταχεία άνοδο, σύμφωνα με στοιχεία της LinkedIn.

Έκθεση της εταιρείας δείχνει ότι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ειδικότητα για νέους εργαζόμενους είναι αυτή του «μηχανικού τεχνητής νοημοσύνης» (AI engineer). Η ανάλυση βασίστηκε σε εκατομμύρια προφίλ χρηστών και κατέγραψε τις προσλήψεις σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου τα τελευταία τρία χρόνια.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής οικονομικών αναλύσεων του LinkedIn για τις ΗΠΑ, Κόρι Καντένγκα, οι επιχειρήσεις αυξάνουν ταχύτατα τη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της ΑΙ. Μεταξύ 2023 και 2025 δημοσιεύθηκαν στις ΗΠΑ περισσότερες από 639.000 αγγελίες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, εκ των οποίων περίπου 75.000 αφορούσαν θέσεις AI engineer.

Ο ρόλος του μηχανικού τεχνητής νοημοσύνης καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανάπτυξη και λειτουργία μοντέλων μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι επαγγελματίες του χώρου αναπτύσσουν συστήματα που μπορούν να αναγνωρίζουν μοτίβα, να εξάγουν συμπεράσματα και να λαμβάνουν αποφάσεις, ενώ παράλληλα αξιολογούν και βελτιώνουν τη λειτουργία τους.

Η μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοιες θέσεις καταγράφεται στον τεχνολογικό κλάδο και ακολουθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Παράλληλα, αγγελίες εμφανίζονται και από πανεπιστήμια, συμβουλευτικές εταιρείες και επιχειρήσεις άμυνας, που αναζητούν προσωπικό για την ανάπτυξη εφαρμογών ΑΙ με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών.

Την ίδια στιγμή, η είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας παραμένει δύσκολη. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό ανεργίας για άτομα ηλικίας 20 έως 24 ετών διαμορφώθηκε στο 6,4% τον Μάρτιο, σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσοστό 4,3%.

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζει ήδη συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων εργασίας. Έρευνα του Harvard Business School κατέγραψε μείωση κατά 13% σε θέσεις που αφορούν δομημένες και επαναλαμβανόμενες εργασίες μετά την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022.

Παράλληλα, τα στοιχεία του LinkedIn δείχνουν ότι οι προσλήψεις σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου μειώθηκαν κατά 6% στις ΗΠΑ στο διάστημα Δεκεμβρίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε αυτό το περιβάλλον, η γνώση και κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύεται σε βασικό προσόν για τους νέους που επιδιώκουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους που μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να συμβάλουν στην εφαρμογή τους.

