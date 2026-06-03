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Τουρκικά πυρά για το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE: «Η ΕΕ άνοιξε τη στρόφιγγα των δισεκατομμυρίων για την Κύπρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο στόχαστρο της Αϊντινλίκ η πρόσβαση της Λευκωσίας σε κονδύλια για εξοπλισμούς, drones και αεράμυνα στην Ανατολική Μεσόγειο – Το παρασκήνιο με το «μπλόκο» Ελλάδας και Κύπρου στο τουρκικό αίτημα.

Νέες αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο προκαλεί το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE, με την εφημερίδα Αϊντινλίκ να επικρίνει την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και να υποστηρίζει ότι η ΕΕ «άνοιξε τη στρόφιγγα» για τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κύπρος αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδοτικές δυνατότητες ύψους περίπου 1,18 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος SAFE, το οποίο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι τα κονδύλια μπορούν να αξιοποιηθούν για συστήματα αεράμυνας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυβερνοασφάλεια, στρατιωτική κινητικότητα, επιτήρηση συνόρων και προστασία κρίσιμων υποδομών, ενώ υποστηρίζει ότι η Λευκωσία επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αϊντινλίκ συνδέει παράλληλα το θέμα με τη συζήτηση για πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, υποστηρίζοντας ότι Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία έχουν αντιταχθεί στην πρόσβαση της Άγκυρας στο SAFE, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σχετικό τουρκικό αίτημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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