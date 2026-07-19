Νεκροί δύο αμερικανοί στρατιώτες από ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία - «Θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» λέει ο Τραμπ

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Ιορδανία ενώ αμύνονταν απέναντι σε μια επίθεση ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση (Centcom) των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτες «αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος».

Αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών σε στρατιωτική βάση στην Ιορδανία τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο κ. Τραμπ διεμήνυσε ότι «θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» για το Ιράν, προαναγγέλλοντας σκληρή αντίδραση από την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα καθημερινές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών και άλλων υποδομών, κυρίως στο νότιο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Θα δώσουμε αξέχαστα μαθήματα στις ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους των ΗΠΑ του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών έδειξαν ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην οποία είχαν καταλήξει, αυξάνοντας τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιρανικό έθνος και το «μέτωπο της αντίστασης» έχουν «αξέχαστα μαθήματα» να τους δώσουν.

«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο (...) πρέπει να ξέρει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα» ανέφερε ο αγιατολάχ στο γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ