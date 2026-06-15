Νέα δικαιώματα για τους επιβάτες: Τι αλλάζει σε χειραποσκευές, θέσεις και αποζημιώσεις

Σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις νέες ρυθμίσεις να αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται στις 20:30 (ώρα Κύπρου) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, έχουν ήδη συμφωνηθεί σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν κυρίως τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Μεταξύ άλλων, οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν από την αρχή τη συνολική και τελική τιμή του εισιτηρίου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή και μία μικρή προσωπική αποσκευή, με τις επιτρεπόμενες διαστάσεις να καθορίζονται από κάθε εταιρεία.

Παράλληλα, μπαίνει τέλος στις πρόσθετες χρεώσεις για την επιλογή θέσης όταν ταξιδεύουν οικογένειες. Οι γονείς θα μπορούν να κάθονται δίπλα στα παιδιά τους χωρίς επιπλέον κόστος, καθώς οι αεροπορικές θα είναι υποχρεωμένες να τους τοποθετούν μαζί κατά την κράτηση.

Αμετάβλητο παραμένει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης. Παρά τις πιέσεις ορισμένων κρατών-μελών να αυξηθεί το όριο από τις τρεις στις τέσσερις ή ακόμη και έξι ώρες, διατηρείται το ισχύον καθεστώς, με τους επιβάτες να δικαιούνται αποζημίωση όταν η καθυστέρηση ξεπερνά τις τρεις ώρες.

Μετά την ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αλλαγές θα πρέπει να εγκριθούν και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τεθούν σε εφαρμογή εντός του επόμενου εξαμήνου.