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Στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κορυφώνεται η ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σειρά επαφών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, παρουσίαση του απολογισμού της Λευκωσίας και κοινή συνέντευξη Τύπου με Κόστα και φον ντερ Λάιεν.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη σύνοδος κορυφής έχει ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία, καθώς αποτελεί την τελευταία που πραγματοποιείται υπό την τρέχουσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, χαρακτηρίστηκε από σοβαρότητα, αξιοπιστία και απτά αποτελέσματα.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου θα βρεθεί η ανασκόπηση του έργου της Κυπριακής Προεδρίας, οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και κρίσιμα ζητήματα όπως η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και το μεταναστευτικό.

Το πυκνό πρόγραμμα των επαφών του Προέδρου

Οι υποχρεώσεις και οι συναντήσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες θα εξελιχθούν σε δύο άξονες:

Πέμπτη, 18 Ιουνίου

  • Διμερής συνάντηση: Το μεσημέρι ο Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

  • Πολιτιστικά εγκαίνια: Θα απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης «Cyprus Insula», που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

  • Σύνοδος ΕΛΚ: Συμμετοχή στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής.

  • Υπογραφή Κοινής Διακήρυξης: Υπογραφή του κειμένου «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, Πολιτισμός για την Ευρώπη» μαζί με τις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  • Απολογισμός Κυπριακής Προεδρίας: Κατά την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος θα παρουσιάσει τα παραδοτέα και την πρόοδο που σημειώθηκε επί των νομοθετικών προτεραιοτήτων και του Οδικού Χάρτη «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά».

  • Δείπνο Εργασίας: Συζήτηση για την Ουκρανία και δείπνο των ηγετών με θέμα την Οικονομική Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου

  • Σύνοδος για το Μεταναστευτικό: Πρωινή συνάντηση με ομοφρονούντες ηγέτες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

  • Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο: Παρουσίαση της προόδου που επιτεύχθηκε στο κρίσιμο αυτό οικονομικό πεδίο κατά την Κυπριακή Προεδρία.

  • Γεύμα για Μέση Ανατολή: Συζήτηση των ηγετών για την κρίση στη Μέση Ανατολή, την Άμυνα και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

  • Κοινή Συνέντευξη Τύπου: Πριν από την αναχώρησή του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραχωρήσει κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ μαζί με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κυπριακή αποστολή

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύει στις Βρυξέλλες πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Βίκτωρας Παπαδόπουλος, καθώς και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου, Νεκτάριος Σωτηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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