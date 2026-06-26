Κυπριακή Προεδρία: Συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ για το ευρωπαϊκό πλαίσιο των επαγγελματικών συντάξεων

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Κυπριακή Προεδρία, συμφώνησε την Παρασκευή στη διαπραγματευτική του θέση για την αναθεώρηση της οδηγίας IORP II, που αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η αύξηση της ιδιωτικής συμμετοχής στις κεφαλαιαγορές μας είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εκτίμησε δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Επιπλέον σημείωσε ότι «η ενίσχυση των επαγγελματικών συντάξεων θα βοηθήσει να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση». Όσον αφορά τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου, «αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην άρση των επίμονων εμποδίων που παρεμποδίζουν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία πιο βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων συνολικά», τόνισε ο κ. Κεραυνός.

Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας ως προς το κόστος και τις αποδόσεις για τους ασφαλισμένους, στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και στην άρση εμποδίων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών, που περιορίζουν τις επενδύσεις στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία, η ενίσχυση του πλαισίου για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union), ενώ αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων των πολιτών, εν μέσω των δημογραφικών και εργασιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα.

Η θέση του Συμβουλίου διατηρεί τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως την αρχή του «συνετού επενδυτή», τους κανόνες για τις διασυνοριακές δραστηριότητες και τις συλλογικές μεταφορές συνταξιοδοτικών σχημάτων, ενώ παράλληλα αφήνει σημαντικό βαθμό ευελιξίας στα κράτη-μέλη ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτές θα ξεκινήσουν αφού καθορίσει και εκείνο τη διαπραγματευτική του θέση, με τη διαπραγμάτευση να περνά από 1η Ιουλίου στα χέρια της Ιρλανδικής Προεδρίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ