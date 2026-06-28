Την αλληλεγγύη της εξέφρασε η Κάλας - Συνομίλησε με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας

Τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ είχε την Κυριακή η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας εκφράζοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ.

Σε ανάρτηση στο Χ ανέφερε ότι μετέφερε την πλήρη αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό της Βενεζουέλας και τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη κινητοποιήσει 5 εκατομμύρια ευρώ σε επείγουσα βοήθεια για τις πληγείσες κοινότητες και ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, με πολλά κράτη μέλη να αναπτύσσουν γρήγορα ομάδες έρευνας και διάσωσης, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό.

Η κ. Κάλας ανέφερε ακόμη ότι το δορυφορικό σύστημα Copernicus της ΕΕ υποστηρίζει τους διασώστες έκτακτης ανάγκης βοηθώντας στη χαρτογράφηση των ζημιών και στη στόχευση της βοήθειας εκεί που είναι περισσότερο αναγκαία.

"Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Βενεζουέλας σε αυτή την ώρα ανάγκης", αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ