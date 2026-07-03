Ραουνά: Παραμένει σε λειτουργία η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας – «Το μέγεθος δεν καθορίζει τη δύναμη μιας χώρας στην ΕΕ»

Η Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που είχε συσταθεί στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ δεν θα τερματίσει τη λειτουργία της στο τέλος Ιουλίου, όπως αρχικά προβλεπόταν, δήλωσε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά ,σε απολογιστική συνέντευξή της στον ευρωπαϊκό ιστότοπο Euractiv. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δομή συντονισμού των ευρωπαϊκών υποθέσεων στην Κύπρο.

Επιπλέον, στη συνέντευξη της, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, απέρριψε την άποψη ότι τα μικρά κράτη-μέλη της ΕΕ είναι πιο ευάλωτα σε πιέσεις. «Ποτέ» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως πιο εύκολα επηρεάσιμη λόγω του μεγέθους της. «Είμαστε ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στην πίεση. Έτσι έχει εξελιχθεί η διπλωματία μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της Κύπρου, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή συγκυρία βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση ζητημάτων κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, δηλώνοντας: «Οι τελευταίοι μήνες έδειξαν σε όλους στην ΕΕ, με πολύ άμεσο τρόπο, τι σημαίνει κατοχή σε ευρωπαϊκό έδαφος».

Παράλληλα, συνέδεσε την κυπριακή εμπειρία με τη στάση της χώρας απέναντι στην Ουκρανία, αναφέροντας: «Η Κύπρος έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή στο ζήτημα της Ουκρανίας, ακριβώς επειδή διαθέτει αυτή τη μοναδική εμπειρία για τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων καταστάσεων».

Κάνοντας απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας, η κ. Ραουνά τόνισε ότι το μέγεθος ενός κράτους δεν καθορίζει τη συμβολή του στην ΕΕ: «Το μέγεθος μιας χώρας δεν έχει ποτέ καθορίσει το μέγεθος της συμβολής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε. Παράλληλα, περιέγραψε τη μαζική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και την πρόοδο σε σημαντικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα, όπως η διεύρυνση και οι πολιτικές για την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Αναφερόμενη στον θεσμό της εκ περιτροπής Προεδρίας της ΕΕ, σημείωσε ότι ενισχύει την ευρωπαϊκή οπτική των κρατών μελών. «Γίνεσαι η φωνή των 27 κρατών μελών. Πρέπει να ακούς προσεκτικά και να κατανοείς καλύτερα τις θέσεις των ευρωπαίων εταίρων σου», ανέφερε.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τα κράτη μέλη που ακολουθούν στην ανάληψη της Προεδρίας, επισημαίνοντας: «Nα μην επηρεάζεστε από το μέγεθος του κράτους μέλους.»

ΚΥΠΕ