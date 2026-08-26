Στο στόχαστρο ξένων μυστικών υπηρεσιών οι γερμανικές επιχειρήσεις - «Δραματική» αύξηση επιθέσεων

Οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον γερμανικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη και η οποία αναδεικνύει τις απειλές από την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη ομάδα που ευθύνεται για κλοπές δεδομένων, βιομηχανική κατασκοπεία ή δολιοφθορές εξακολουθεί να είναι το «οργανωμένο έγκλημα», σύμφωνα με την έκθεση της Bitkom, της ομοσπονδίας γερμανικών επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας.

Ωστόσο, το 37% των εταιρειών που κατέγραψαν επίθεση τους τελευταίους 12 μήνες δήλωσαν ότι αυτή αποδόθηκε σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Bitkom, Ραλφ Βίντεργκεστ, χαρακτήρισε την αύξηση «δραματική», καθώς το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28% πέρυσι και μόλις 7% το 2023.

Οι επιθέσεις που καταγράφηκαν στην έκθεση περιλάμβαναν και «αναλογικά» περιστατικά, όπως η κλοπή εξοπλισμού πληροφορικής ή επικοινωνιών, ωστόσο το 76% του συνόλου των ζημιών οφειλόταν σε κυβερνοεπιθέσεις.

Από όσους υπέστησαν οποιουδήποτε είδους επίθεση, το 52% δήλωσε ότι κατάφερε να αποδώσει τουλάχιστον ένα περιστατικό στην Κίνα, ενώ το 49% μπόρεσε να συνδέσει κάποια επίθεση με τη Ρωσία.

Το Ιράν αναγνωρίστηκε ως πηγή τουλάχιστον μίας επίθεσης από το 9% των ερωτηθέντων, έναντι μόλις 4% πέρυσι.

Ο επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV), Σινάν Σελέν, δήλωσε ότι η έκθεση «συμβαδίζει απόλυτα με το υψηλό επίπεδο απειλής» που αντιμετωπίζει σήμερα η Γερμανία.

«Τόσο ο συνεχιζόμενος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας όσο και η αυξανόμενη, συγκαλυμμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

«Ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο για τις ξένες υπηρεσίες», πρόσθεσε.

Η έκθεση βασίστηκε σε έρευνα μεταξύ 1.003 επιχειρήσεων στη Γερμανία, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 10 εργαζομένους.

Ο Βίντεργκεστ προειδοποίησε επίσης ότι «ο αριθμός των περιστατικών που δεν εντοπίζονται αυξάνεται».

Ενώ το 96% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θεωρούν πως έχουν αποτελέσει στόχο επίθεσης, μόλις το 67% ήταν σε θέση να το επιβεβαιώσει με βεβαιότητα.

Το επίπεδο αβεβαιότητας καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του κόστους τέτοιων επιθέσεων, με την Bitkom να υπολογίζει ότι αυτό μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 211 δισ. και 270,8 δισ. ευρώ.

Ο Βίντεργκεστ δήλωσε ότι οι ξένοι παράγοντες υπηρεσιών πληροφοριών γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένοι, ενώ «λιγότερο επαγγελματίες παράγοντες αποκτούν νέες δυνατότητες χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη».

Πηγή: ΚΥΠΕ