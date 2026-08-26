ΠΠΟΧ : Μία ώρα προσφοράς για μια καθαρή Χλώρακα

Μια ακόμη δράση καθαριότητας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26 Αυγούστου 2026, στη Χλώρακα, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας.

Συγκεκριμένα, εθελοντές ένωσαν τις δυνάμεις τους στην οδό Αγίου Γεωργίου, συμμετέχοντας στη δράση «Μία ώρα προσφοράς για μια καθαρή Χλώρακα».

Μέσα σε μόλις μία ώρα, συγκεντρώθηκαν αρκετές σακούλες με σκουπίδια και κάθε είδους απορρίμματα που είχαν εγκαταλειφθεί στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή ξένων συμπολιτών, αλλά και παιδιών, τα οποία φόρεσαν τα γάντια τους και συμμετείχαν με χαμόγελο και ενθουσιασμό στην προσπάθεια για έναν καθαρότερο και πιο όμορφο τόπο.

Όπως τονίζει ο Όμιλος, η προστασία του περιβάλλοντος «δεν έχει εθνικότητα ούτε ηλικία», αλλά αποτελεί υπόθεση όλων.

Πέρα από τον καθαρισμό ενός ακόμη δρόμου, στόχος της δράσης είναι να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα σεβασμού προς το περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο.

Ο Πολιτιστικός-Περιβαλλοντικός Όμιλος Χλώρακας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές που συμμετείχαν, καθώς και στην Community Pafos και την Justine Wintz για τη συμβολή τους στη δράση.

«Μπορεί να καθαρίσαμε ακόμη έναν δρόμο σήμερα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι καλλιεργούμε μια νοοτροπία σεβασμού προς το περιβάλλον», αναφέρει ο Ανδρέας Κυριακού, εκ μέρους του Πολιτιστικού- Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας.